В Госдуму внесен законопроект о создании реестра коучей

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес законопроект о создании реестра «организаторов просветительской деятельности» (коучей). Законопроект был внесен еще 28 апреля, однако внимание на него обратили только сейчас.

Необходимость такого проекта в пояснительной записке объясняется тем, что коучи все чаще «злоупотребляют доверием граждан». Также отмечается, что реестр обеспечит «законность и транспарентность» такой деятельности, повысив уровень осведомленности граждан. Изменения внесут в закон «Об образовании».

ICF Russia Chapter (российское отделение Международной федерации коучинга) в 2021 году оценивало число сертифицированных коучей, работающих в России, в 3 тыс. человек. Тогда в организации прогнозировали, что через пять лет их число увеличится до 50 тыс. человек.

Анастасия Ларина