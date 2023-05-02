Патрушев рассказал о непоколебимой морали россиян, которая не дает Западу их деморализовать

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал о попытках Запада деморализовать россиян и внушить им чувство неполноценности. Однако пропаганда Запада не срабатывает, наталкиваясь на твердость духа народа России, подчеркнул господин Патрушев.

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«Запад пытается подорвать внутреннее единство нашей страны и народа, деморализовать наших граждан, внушить им чувство неполноценности. <...> Запад пытается разрушить основы общероссийской и национальной идентичности, изо всех сил навязывая чуждые нам нововведения вроде гендерного многообразия и исторического ревизионизма»,— заявил в интервью «Известиям» секретарь Совбеза.

По его словам, на подрыв внутреннего единства россиян брошены целые институты в США и Европе, которые для достижения этой цели трудятся над созданием самых безумных лженаучных теорий.

«Западная пропагандистская машина не срабатывает, когда встречается с честью, благородством, твердостью духа и непоколебимой моралью, свойственными нашему народу»,— подчеркнул Николай Патрушев.

25 апреля на заседании научного совета при Совбезе господин Патрушев рассказывал, как Запад старается уничтожить российскую науку.

Мария Федотова