Стражный довод

Бывший генеральный директор кубанского ООО «ЮНК-Агропродукт» Дмитрий Ковалев добился отмены решения о привлечении его к субсидиарной ответственности по долгам предприятия. Конкурсный управляющий Анна Комбарова заявляла требования к экс-топ-менеджеру в пределах 4,9 млрд руб. Арбитражный суд Краснодарского края не определил конкретную сумму взыскания, признав только необходимость субсидиарной ответственности бывшего гендиректора. Однако апелляционная инстанция сочла претензии к господину Ковалеву недостаточно обоснованными.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 15-й ААС счел претензии к Дмитрию Ковалеву недостаточно обоснованными

Фото: «Ъ-Юг» 15-й ААС счел претензии к Дмитрию Ковалеву недостаточно обоснованными

Фото: «Ъ-Юг»

Как стало известно «Ъ-Юг», Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд (15-й ААС) удовлетворил жалобу Дмитрия Ковалева, бывшего гендиректора ООО «ЮНК-Агропродукт» (город Кропоткин Краснодарского края), и отменил решение Арбитражного суда Краснодарского края (АСКК) от 1 декабря 2022 года о привлечении экс-топ-менеджера к субсидиарной ответственности по долгам предприятия. Информация размещена в картотеке 15-го ААС.

Как следует из материалов процесса, решение от 1 декабря 2022 года было вынесено по заявлению конкурсного управляющего ООО «ЮНК-Агропродукт» Анны Комбаровой, предъявившей экс-топ-менеджеру претензии на 4,9 млрд руб. АСКК согласился с доводами госпожи Комбаровой о том, что в 2017 году Дмитрий Ковалев допустил противоправные действия, не передав документы, печати и иное имущество предприятия конкурсному управляющему, чем затруднил формирование конкурсной массы и расчеты с кредиторами. АСКК вынес решение о привлечении экс-топ-менеджера к субсидиарной ответственности, при этом определение размера взыскания с господина Ковалева было отложено до окончания реализации имущества «ЮНК-Агропродукт». Однако Дмитрий Ковалев подал апелляционную жалобу, в которой сообщил, что у него не было возможности передать что-либо конкурсному управляющему, так как еще в 2015 году бухгалтерские документы, печати, а также материальные ценности предприятия были изъяты сотрудниками МВД в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве, а сам он находился под стражей.

Изучив доводы сторон, апелляционный суд поддержал Дмитрия Ковалева и признал, что вина экс-гендиректора в том, что документы «ЮНК-Агропродукт» до сих пор не переданы конкурсному управляющему, не доказана.

Кроме того, 15-й ААС указал на то, что конкурсный управляющий может самостоятельно получить сведения об имуществе банкрота, что и было сделано при реализации активов «ЮНК-Агропродукт» стоимостью 1,4 млрд руб.

«Конкретные факты невозможности формирования конкурсной массы по причине отсутствия документов не выявлены», – говорится в решении 15-го ААС.

Производитель растительного масла «ЮНК-Агропродукт» входил в группу компаний ЮНК, подконтрольную Юрию Ковалеву, отцу Дмитрия Ковалева. Холдинг также занимался торговлей сельхозпродукцией («ОптТрейд»), перевозкой зерна («Экспресс-Логистика»), производством муки («Сил-Трейд»), ежегодная выручка ЮНК превышала 10 млрд руб. В 2011 году ЮНК заявил несколько крупных инвестиционных проектов, для чего были привечены значительные объемы кредитных средств. В 2013 году у холдинга возникли проблемы с обслуживанием долгов, в 2015 году в отношении топ-менеджеров ЮНК, в том числе Юрия и Дмитрия Ковалевых, было возбуждено дело о мошенничестве при получении кредитов в ОАО «Банк Москвы».

Как ранее писал «Ъ-Юг», в2016 году «ЮНК-Агропродукт» был признан банкротом с объемом задолженности 5,8 млрд руб.

В настоящее время Октябрьский районный суд Краснодара продолжает слушание уголовного дела по обвинению руководства ЮНК в ряде эпизодов мошенничества.

По мнению юристов, у конкурсного управляющего мало шансов на отмену решения в кассационной инстанции. Зоя Галеева, управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами, отметила, что суд апелляционной инстанции принял во внимание то обстоятельство, что Дмитрий Ковалев не мог передать документы по объективным причинам, помимо своей воли. «Документация должника была изъята в рамках уголовного дела, помещения офиса были опечатаны, а директор был заключен под стражу.

Ранее в ходе банкротства суд рассмотрел обособленный спор об истребовании документации у руководителя и пришел к выводу, что у контролирующего лица отсутствует документация, соответственно, обязанность передать такую документацию должна быть прекращена», – пояснила юрист.

Анна Перова, Краснодар