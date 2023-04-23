Новый Яблоновский мост откроют для движения к 15 июня

Движение автомобильного транспорта по двум полосам по мосту через реку Кубань планируют запустить к 15 июня, сообщил в своем Telegram-канале президент Союза дорожников Кубани Александр Карпенко. Полная сдача объекта запланирована на конец текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«Понимая, что к началу курортного сезона загруженность автомобильных трасс значительно вырастет, стараемся сделать максимально комфортным и безопасным передвижение по территории нашего края, как для жителей Кубани, так и для наших гостей»,— написал Александр Карпенко.

Он также отметил эстетику строящегося сооружения. «Чтобы люди смогли оценить результат инженерно-технической мысли наших мостовиков, осталось совсем немного подождать»,— отметил президент «Союза дорожников Кубани».

В феврале депутаты Законодательного собрания Краснодарского края проголосовали за увеличение объема краевого дорожного фонда на 6,7 млрд руб., в 2023 году прирост составил 16% по сравнению с показателем 2022 года. Общий объем дорожного фонда Кубани достигнет 51,7 млрд руб. За счет средств национального проекта будет отремонтировано около 100 км дорог. В 2023 году продолжится строительство трассы Краснодар — Ейск. Также будут отремонтированы мосты в Новороссийске, Армавире и еще в нескольких муниципалитетах Кубани.

Андрей Ульченко

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