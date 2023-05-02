Туристы налетали в плюс

Семь из десяти крупнейших сибирских аэропортов в 2022 году улучшили свои финансовые показатели относительно предыдущего года. Выручка операторов авиаузлов Омска и Барнаула выросла в 4,5 раза. Отрицательный финансовый результат показал только кемеровский аэропорт — несмотря на рост выручки на 53%, он увеличил чистый убыток более чем в два раза. Красноярский Емельяново по итогам 2022 года остался в «плюсе», но снизил чистую прибыль почти вдвое — до 565 млн руб. Эксперты авиарынка видят перспективы дальнейшего роста оборотов сибирских аэропортов на фоне закрытия ряда южных направлений России.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финансовые показатели сибирских аэропортов растут на фоне закрытия южного направления России

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Финансовые показатели сибирских аэропортов растут на фоне закрытия южного направления России

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Компании-операторы крупнейших сибирских аэропортов в 2022 году увеличили выручку на фоне растущего пассажиропотока. Прирост получился разный: от +1,3% у красноярского ООО «Аэропорт Емельяново» (4,05 млрд руб. в 2022 году) до +98,3% у барнаульского АО «Авиапредприятие „Алтай“» (2,53 млрд руб.).

Международный аэропорт Кемерова имени А. А. Леонова (входит в холдинг «Новапорт»), несмотря на рост выручки на 53,5% (до 775 млн руб.), второй год подряд получает отрицательный финансовый результат. Чистый убыток оператора в 2022 году удвоился, составив 109,4 млн руб. «В связи с очень высокой долговой нагрузкой»,— пояснил ухудшение показателя специалист по связям с общественностью аэропорта. По итогам 2022 года кемеровский аэропорт, обслуживший около 500 тыс. человек (–12,6% к 2021 году), стал единственным из топ-пять по пассажиропотоку в Сибири, у которого в 2022 году ухудшился этот показатель. В аэропорте это объясняли «политической ситуацией в стране».

Крупнейшие аэропорты Сибири в 2022 году поставили рекорды по пассажиропотоку. Лидеры — Новосибирск, Красноярск и Иркутск — по сравнению с прошлым годом увеличили этот показатель соответственно на 12% (до 7,59 млн человек), 13% (3,09 млн) и 25% (2,63 млн). В пятерку крупнейших по числу обслуженных пассажиров в Сибири также вошли аэропорты Омска и Барнаула — 1,58 млн (+5,3%) и 0,63 млн (+20,5%) человек соответственно.

Большинство же аэропортов Сибири в 2022 году увеличили пассажиропоток по сравнению с 2021 годом и даже поставили абсолютные рекорды по этому показателю. В результате операторы многих авиаузлов значительно нарастили чистую прибыль. В лидерах роста — ОАО «Омский аэропорт» и АО «Авиапредприятие „Алтай“», они увеличили финансовые результаты сразу в 4,5 раза. Чистая прибыль оператора омского авиаузла составила в 2022 году 86 млн руб., барнаульского — 192,2 млн руб. Рост финансовых показателей по итогам 2022 года в ОАО «Омский аэропорт» связали с увеличением выручки на 10% к 2021 году. Там пояснили, что общему росту производственных показателей способствовало возобновление полетов по международным курортным направлениям, расширение внутрирегиональной маршрутной сети (открытие новых и увеличение частоты полетов по действующим), а также увеличение количества рейсов в страны ближнего зару­бежья.

Среди лидеров по росту прибыли в 2022 году еще два сибирских аэропорта — ООО «Аэропорт Томск» (+76,4%, до 222,6 млн руб.) и новокузнецкое ООО «Аэрокузбасс» (+50,2%, до 149,4 млн руб.). В компании «Сибирские аэропорты» (входит в En+ Group), под управлением которой с 2022 года находится «Аэрокузбасс», объяснили рост финансовых показателей рекордным пассажиропотоком, который достиг 416 тыс. человек (+4,6% к показателям 2021 года), возобновлением работы принадлежащей ему посадочной площадки Таштагол — она впервые за 30 лет начала принимать самолеты малой авиации. «На ближайшие пять лет цель амбициозная — стать аэропортом-миллионником»,— добавили в «Сибирских аэропортах».

Среди снизивших чистую прибыль в 2022 году оказались два сибирских аэропорта — красноярский Емель­яново (–47,3%, до 565,4 млн руб.) и новосибирский Толмачево (–0,8%, до 3,02 млрд руб.). По словам финансового директора АО «Аэропорт Толмачево» (входит в «Новапорт») Константина Фуряева, основными причинами снижения чистой прибыли в 2022 году стали увеличение расходов на персонал в связи с индексацией зарплат и ростом фонда оплаты труда по сдельной системе, а также рост процентных расходов по обслуживанию кредитного портфеля, сформированного под обеспечение строительства нового терминала.

Рост оборотов сибирских аэропортов в 2022 году эксперт Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Федор Борисов объясняет переориентацией потоков как с международных, так и с внутренних линий: «Внутренний туризм перераспределяется в пользу Сибири. Закрыт для полетов Юг России, что существенно снижает объем поездок туда, и люди ищут для себя новые точки проведения отдыха». На росте турпотока, по словам эксперта, заметно увеличили выручку аэропорты Барнаула и Кемерова. Незначительное увеличение оборота красноярского аэропорта в 2022 году, по мнению господина Борисова, может объясняться эффектом высокой базы — он существенно рос в предыдущие годы. «В очень большой степени перспектива развития красноярского аэропорта будет зависеть от его трансферной роли»,— считает эксперт.

Для других сибирских аэропортов, считает господин Борисов, точки роста в этом году остаются прежними: в первую очередь, это туризм. «Популярными направлениями останутся Иркутск и Улан-Удэ — то, что связано с интересом к Байкалу. При этом в Иркутске очень сильно сдерживает развитие состояние самого аэропорта: и инфраструктурные возможности низкие, и управленческий ресурс требует усиления. Что касается остальных аэропортов, то направления вблизи Горного Алтая и Шерегеша в этом году продолжат развиваться»,— считает эксперт. Другими «точками роста», по его мнению, при наличии инвестиций могли бы стать практически не эксплуатируемые сейчас посадочные площадки Кош-Агач (Республика Алтай) и Белокуриха (Алтайский край).

Дарья Решетникова