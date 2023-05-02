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Адвокат «казанского стрелка» просит отменить подзащитному пожизненный срок

Адвокат «казанского стрелка» Ильназа Галявиева Руслан Нуриахметов подал жалобу на приговор Верховного суда Татарстана, согласно которому последнему дали пожизненный срок. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Напомним, в апреле Ильназу Галявиеву дали пожизненный срок. Его признали виновным в убийстве больше двух лиц, в том числе детей, общеопасным способом, а также в изготовлении и хранении взрывчатки, уничтожении и повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Сама трагедия произошла в мае 2021 года. Тогда, как установил суд, Ильназ Галявиев привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу в казанской гимназии №175. В результате погибли девять человек, включая семерых детей.

Адвокат осужденного ранее просил отправить своего подзащитного на принудительное лечение.

"Ъ-Казань"

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