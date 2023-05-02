Компания Сергея Галицкого «Новые технологии» за год увеличила прибыль в 51 раз

ООО «Новые технологии», принадлежащее краснодарскому бизнесмену Сергею Галицкому, увеличило прибыль по итогам 2022 года в 51,1 раза в сравнении с показателями предыдущего периода, следует из данных, опубликованных в системе «Спарк-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар» Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

В 2022 году компания получила 501,5 млн руб. в качестве прибыли, в то время как годом ранее показатель составлял 9,8 млн руб. Выручка организации по итогам прошлого года составила 7,36 млрд руб. (5,8 млрд руб. — в 2021 году). Собственный капитал предприятия за год вырос на 68%, с 2,7 млрд до 4,6 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Новые технологии» зарегистрировано в 2009 году в Краснодаре. Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения, является основным видом деятельности организации. Генеральным директором организации является Марина Журавлева, которая занимает аналогичные должности в ООО «Пластиктрейд» и ООО «Русский Терруар», принадлежащих Сергею Галицкому.

Анастасия Донскова

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