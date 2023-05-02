ТАИФ купил у СИБУРа энергетическую ТГК-16

ТАИФ приобрел у СИБУРа энергетическое предприятие ТГК-16. Об этом «Ъ-Казань» сообщил официальный представитель СИБУРа.

Компании при этом достигли необходимые договоренности об основанном на долгосрочных контрактах снабжении тепловой энергией предприятий в Казани и Нижнекамске, и данный факт является одним из главных условий стабильной и бесперебойной работы как нефтегазохимических производств, так и энергогенерирующей компании, уточнили в пресс-службе.

ТГК-16 была включена в периметр СИБУРа в ходе объединения нефтегазохимических и энергетических активов компаний, произошедшего полтора года назад.

Продажа ТГК-16 объясняется тем, что для СИБУРа развитие энергетики является непрофильным видом деятельности, а ТАИФ хорошо знаком с активом и ландшафтом энергорынка Татарстана.

"Ъ-Казань"