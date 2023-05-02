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Коммерсантъ FM
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Семья Гуцериевых вышла из состава акционеров «Русского угля» и Кузбасской топливной компании

Владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев и члены его семьи вышли из капитала холдинга «Русский уголь» и Кузбасской топливной компании (КТК), следует из отчетов компаний по итогам 2022 года, на которые обратил внимание «Интерфакс».

Михаил Гуцериев

Михаил Гуцериев

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Михаил Гуцериев

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Согласно отчетности АО «Русский уголь», Саит-Салам Гуцериев перестал быть бенефициарным владельцем компании 11 августа 2022 года. Его место занял бывший вице-президент «Славнефти» и совладелец КТК Искендер Халилов. В списке аффилированных лиц АО «Русский уголь», которое до настоящего времени считалось активом группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, отсутствуют другие члены семьи Гуцериевых.

Как сообщает агентство, в отчетности КТК по состоянию на 31 декабря 2022 года в качестве бенефициарных владельцев компании указаны господин Халилов и бывший сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Виктор Пичугов. При этом в отчетности по итогам 2021 года помимо господина Халилова конечным владельцем КТК был Саит-Салам Гуцериев, а по данным за 2020 год, контролирующим акционером компании с долей почти 52% была контролируемая Михаилом Гуцериевым Kilton.

26 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает ООО «Омега» приобрести почти 100% акций КТК у зарубежных структур с последующей передачей актива под залог ВТБ. При этом «Омега», согласно отчетности, является аффилированным лицом компании «Русский уголь». 14 сентября 2022 года «Русский уголь» получил 100% «Омеги» и заложил ее в ВТБ, передает агентство со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на ЕГРЮЛ, 100-процентным владельцем «Омеги» до 14 сентября прошлого года была кипрская Millfast, которая, согласно отчетности КТК за первый квартал 2021 года, подконтрольна Виктору Пичугову.

В июне 2021 года ЕС и Великобритания ввели санкции в отношении Михаила Гуцериева за поддержку режима президента Белоруссии Александра Лукашенко. В Евросоюзе утверждали, что господин Гуцериев — давний друг Александра Лукашенко и благодаря этому «накопил значительное богатство и влияние среди политической элиты» Белоруссии. Сын предпринимателя Саид Гуцериев попал под британские санкции, связанные с военной операцией на Украине 29 июня прошлого года.

Эрдни Кагалтынов

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