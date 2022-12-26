Путин разрешил российской компании приобрести почти 100% акций Кузбасской топливной компании у иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает ООО «Омега» приобрести почти 100% акций Кузбасской топливной компании у зарубежных структур. После активы будут переданы под залог в ВТБ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, ООО «Омега» сможет выкупить 49,4 млн обыкновенных акций Кузбасской топливной компании у Kilton Overseas Limited, 25,2 млн обыкновенных акций — у Daenia Holdings Limited, 24,4 млн акций — у Millfast Traiding Limited. Данные ООО «Омега» и ее вид деятельности не уточняются.

Распоряжение президента относится к 99,66% акций Кузбасской топливной компании. Ее уставный капитал состоит из 99,26 млн акций.

Кузбасская топливная компания — один из крупнейших в России производителей и экспортеров энергетического угля. Ей принадлежит четыре действующих участка на угольном разрезе в Кемеровской области, две обогатительные фабрики и железнодорожная инфраструктура.

Олеся Павленко