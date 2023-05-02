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В Краснодаре суд признал банкротом сеть спортивных магазинов «Высшая Лига»

Арбитражный суд Краснодарского края 28 апреля признал несостоятельной компанию ССМ «Высшая Лига». Сведения об этом опубликованы на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В отношении предприятия открыто конкурсное производство. Сообщается, что реестр требований кредиторов будет закрыт 7 июля текущего года.

Иск о признании компании банкротом в июне 2021 года подала компания «Асикс Рус» с требованием в размере 14,5 млн руб. Заявление было принято к производству. Ответчик признал задолженность в рамках мирового соглашения. В октябре того же года в инстанцию обратились представители ООО «Фортис», представившие суду сведения об отмене данного соглашения и дело было отправлено на новое рассмотрение. Сумма требований кредиторов на этот раз составила 157,8 млн руб.

К настоящему времени магазины сети спортивных товаров «Высшая Лига» не работают. Как сообщил «Ъ-Кубань» владелец фирмы-банкрота Алексей Пшеничный, сеть столкнулась с падением спроса в период локдауна и необходимостью возвращать кредитные средства после отзыва лицензии у банка. По некоторым данным, речь идет о ПАО «Первомайский».

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Сеть спортивных магазинов “Высшая Лига”» было зарегистрировано в 2002 году в Краснодаре. Оптовая торговля спорттоварами, включая велосипеды, указана в качестве основного вида деятельности предприятия. Алексей Пшеничный является единственным владельцем компании. По итогам 2022 года выручка организации составила 1,1 млн руб., убытки — 20,6 млн руб.

Подробнее о финансовых трудностях «Высшей Лиги» — в материале «Ъ-Кубань» «Вылетели из Лиги».

Анастасия Донскова

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