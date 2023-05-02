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Воронежский «Борнефтегазмаш» попал под наблюдение

Арбитражный суд Воронежской области ввел в отношении ООО «Борисоглебское нефтегазовое машиностроение» («Борнефтегазмаш») процедуру наблюдения, следует из документов суда. Временным управляющим утвержден Николай Коробкин. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на октябрь 2023 года.

Инициатором банкротства в прошлом году стало региональное управление ФНС с требованием более 7,5 млн руб. задолженности. Из материалов дела следует, что задолженность по основному долгу образовалась в результате несвоевременной уплаты НДС за 2020 год, НДФЛ за 2020 и 2021 годы, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за тот же период.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Борнефтегазмаш» зарегистрировано в 2009 году для производства промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. Уставный капитал - 10 тыс. руб. Бенефициары - Владимир Медведев и генеральный директор Юрий Сирооченко - по 50%. По итогам 2021 года выручка компании составила 167 тыс. руб., убыток - 3 млн руб. (2020 год компания завершила с прибылью - 121 тыс. руб. при выручке 85,5 млн руб.).

Владимир Зоркий

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