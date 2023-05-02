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Главе СКР доложат о доводах обращения о незаконной добыче золота в Баймакском районе

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю республиканского управления Владимиру Архангельскому представить доклад по доводам, озвученным в обращении жителей деревни Ишмурзино Баймакского района в СМИ о прекращении незаконной, по их мнению, добычи золота в районе.

Ранее главе ведомства представили доклад о ходе расследования дела о нарушении правил охраны окружающей среды во время работ, сообщили в пресс-службе СКР.

28 апреля жители деревни Ишмурзино вышли на митинг против деятельности золотодобывающих компаний. По их мнению, золотодобытчики могут нанести экологический вред при проведении работ.

Майя Иванова

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