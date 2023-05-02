Онлайн-викторины ростовского лектория объединяют пожилых людей со всей России

В минувший четверг подопечные фонда «Старость в радость» стали участникам интеллектуальной игры «Хлеб да соль». Онлайн-викторина собрала пожилых людей и людей с инвалидностью из 29 домов-интернатов со всей России.



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Второй год подряд ростовский лекторий «Маяк» при поддержке банка «Центр-инвест» реализует проект «Маяк в радость», в рамках которого проводит интеллектуальные встречи для подопечных фонда «Старость в радость»: онлайн-викторины и онлайн-экскурсии. За это время участниками проекта стали более 2000 слушателей из 150 социальных учреждений со всей страны.

Онлайн-викторина, которая прошла 27 апреля 2023, была посвящена кулинарии. Подробностями поделилась Дарья Морозова, куратор проекта «Маяк в радость»: «В течение часа подопечные фонда угадывали блюда по их рецептам, вспоминали, какие яства были на столах героев любимых советских фильмов, а какие известные блюда скрывались за странными названиями в старинных кулинарных книгах».

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- Наиболее сильно жителей «домиков» удивили факты о том, что сказка «каша из топора» - не такая уж и выдумка, а громкие звуки во время потребления пищи в Японии, оказывается, дань почтения повару, - говорит Таисия Ермоленко, координатор проекта «Видеоволонтёрство» фонда «Старость в радость».

Подопечные фонда показали себя истинными гурманами и сумели ответить правильно на большинство вопросов. А после окончания викторины еще долго не могли разойтись, делясь своими впечатлениями и любимыми рецептами из детства. Следующая онлайн-викторина пройдёт уже в мае 2023 года.

ИП Семёнова Е. А.