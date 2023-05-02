Экс-мэру урезали срок

Приморский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты бывшего главы столицы региона Олега Гуменюка на обвинительный приговор суда первой инстанции и смягчил ему наказание за коррупцию на 4 года и 6 месяцев. Теперь экс-чиновник должен провести в колонии строгого режима 12 лет. Сам он по-прежнему настаивает на своей невиновности, его защита намерена добиваться оправдания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Гуменюк

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Олег Гуменюк

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы защиты в Приморском крайсуде Олег Гуменюк эмоционально настаивал на необоснованности обвинения. По его мнению, в его уголовном деле нет никаких доказательств вины кроме «клеветнических» показаний бывшего друга — местного предпринимателя Сергея Сиротина, ранее приговоренного к четырем годам колонии за передачи взяток экс-мэру. Защита добивалась отмены обвинительного приговора и направление материалов дела на новое рассмотрение.

Крайсуд признал обвинение обоснованным, но смягчил наказание. В итоге Олегу Гуменюку предписано провести в колонии строгого режима 12 лет и выплатить штраф в размере 140 млн руб. Также ему запрещено в течение 9 лет занимать посты в органах власти.

8 января Ленинский райсуд Владивостока признал бывшего градоначальника Олега Гуменюка виновным во взяточничестве на общую сумму 38 млн руб. и приговорил к 16 годам 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 150 млн руб. Кроме того, ему было запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 12 лет. В прениях сторон в ходе процесса в Ленинском райсуде гособвинитель запросил для экс-мэра 17 лет колонии строгого режима.

«Мы будем продолжать добиваться отмены обвинительного приговора и направление материалов дела на новое рассмотрение. Следующая инстанция — Девятый кассационный суд»,— заявил сегодня «Ъ» адвокат Гуменюка Александр Китаев, комментируя решение крайсуда.

В прокуратуре Приморья сообщили, что решение крайсуда обжаловать не намерены.

Экс-мэр Гуменюк обвинялся в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Главный эпизод обвинения — покровительство экс-мэром ритуальному бизнесу за 31,2 млн руб.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года тот же Ленинский райсуд признал местного предпринимателя Сергея Сиротина виновным в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и приговорил его к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере 62,5 млн руб. Это двукратная сумма взятки, которую Сергей Сиротин с 22 декабря 2018 года по 24 февраля 2021 года передал бывшему мэру Гуменюку «за общее покровительство и попустительство деятельности МБУ "Некрополь"», говорится в сообщении Ленинского райсуда. Сергей Сиротин признал вину и заключил с правоохранительными органами досудебное соглашение о сотрудничестве.

Еще 6,9 млн руб., как полагает следствие, Олег Гуменюк получил в период 2016–2018 годов, когда возглавлял ГБУ «Хозяйственное управление администрации Приморского края». По версии обвинения, чиновник принимал и оплачивал услуги фирм взяткодателя, а также создавал условия для их победы на электронных аукционах. Взятки обвиняемый получал как деньгами, так и «услугами имущественного характера». В частности, считают следователи, предприниматель погасил долг фирмы сына Олега Гуменюка.

Согласно сообщению прокуратуры Приморья, в рамках обеспечительных мер по уголовному делу наложен арест на принадлежащие Олегу Гуменюку два нежилых помещения, 1/6 доли в жилом помещении, земельный участок, жилое и нежилое здания, объект незавершенного строительства, полуприцеп, мотоцикл Harley Davidson, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

Все это имущество оценивается более чем в 35 млн руб. Также арестованы наличные денежные средства, изъятые в ходе обысков, на сумму более 1 млн руб. Приговором Ленинского райсуда обеспечительные меры в виде ареста имущества сохранены.

Олег Гуменюк находится под стражей с октября 2021 года. Ранее, 18 мая того же года, он ушел в отставку с поста главы Владивостока, после того как полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев высказал ему претензии по качеству ремонта детского технопарка, а губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что работа мэра не удовлетворяет жителей.

Олег Гуменюк исполнял обязанности мэра Владивостока с декабря 2018 года, а затем был избран главой города местной думой в марте 2019 года. Тогда он пользовался поддержкой губернатора Кожемяко и считался членом его команды. Когда господин Кожемяко занимал пост главы Амурской области, Олег Гуменюк возглавлял областное министерство по физической культуре и спорту.

После избрания мэром Олег Гуменюк заявил, что не планирует повторять судьбу предшественников на посту главы Владивостока, трое из которых были осуждены за различные преступления.

Алексей Чернышев, Владивосток