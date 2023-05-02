В Свердловской области открыли вакансию «профессионального отдыхателя»

Сеть термальных комплексов «Баден-Баден» открыла вакансию «тестировщик термальных курортов» с зарплатой в 70 тыс. руб. на руки. Объявление опубликовано на сайте hh.ru. При этом изначально вакансию с такими же обязанности назвали «профессиональный отдыхатель».

Работнику предстоит посещать термальные курорты в Реже, селе Еткуль, и Уктусе, купаться в бассейнах, посещать бани и сауны, СПА, сеансы массажа, а также дегустировать блюда в ресторанах на территории комплексов. Впоследствии нужно оценить качество предоставляемых услуг и предоставить отчет о работе.

При этом у соискателя должен быть опыт отдыха в отелях не ниже 4 звезд и опыт путешествий. Преимуществом будет ведение личного «раскрученного» блога в социальных сетях.

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