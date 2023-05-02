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Коммерсантъ FM
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Путин распорядился отмечать в России День молодежи в последнюю субботу июня

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о праздновании Дня молодежи в последнюю субботу июня. Таким образом, в 2023 году День молодежи в стране будут отмечать 24 июня. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По ранее действовавшему распоряжению от 24 июня 1993 года День молодежи в России ежегодно отмечался 27 июня. О переносе даты празднования Дня молодежи президента попросили студенты. В конце января Владимир Путин посетил инновационный научно-технологический центр МГУ им. М. В. Ломоносова «Воробьевы горы». Студенты рассказали главе государства, что не всегда могут отметить День молодежи из-за сессии или работы, и попросили перенести празднование с 27 июня на последнюю субботу месяца.

Милена Костерева

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