Путин обсудит с Фальковым перенос празднования Дня молодежи на последнюю субботу июня

Президент России Владимир Путин в День российского студенчества посетил Инновационный научно-технологический центр МГУ им. М. В. Ломоносова «Воробьевы горы», где пообщался со студентами. В частности, Владимир Путин пообещал обсудить перенос даты празднования Дня молодежи с главой Минобрнауки Валерием Фальковым.

Молодые люди рассказали президенту, что не всегда могут отметить День молодежи из-за сессии или работы, и попросили перенести празднование с 27 июня на последнюю субботу месяца. «Специально так сделали, чтоб вели себя поскромнее»,— пошутил президент. Но потом добавил: «Так можно сделать, безусловно. Я переговорю с министром науки и образования. Думаю, министерство тоже поддержит».

При осмотре нового учебно-практического корпуса главу государства сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин и ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. Владимиру Путину также представили проекты резидентов и потенциальных участников кластера «Ломоносов» по направлениям «Беспилотные летательные системы», «Передовые промышленные технологии» и «Биомедицина».

Милена Костерева