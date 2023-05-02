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Коммерсантъ FM
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Аэропорт Архангельска закрыли на реконструкцию до декабря 2023 года

Международный аэропорт Архангельск со вчерашнего дня, 1 мая, закрыт на реконструкцию до декабря 2023 года. Авиаперевозки на это время будут осуществлять через архангельский аэродром Васьково (Приморский район).

«В период с 1 мая по 30 ноября 2023 года запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы аэродрома, которая будет осуществляться в условиях закрытого на прием воздушных судов аэропорта»,— сообщило АО «Аэропорт Архангельск» (цитата по «Интерфаксу»).

Согласно данным портала госзакупок, реконструкцией занимается подмосковное АО «Монолитное строительное управление-1», стоимость контракта — 8,6 млрд руб. Помимо реконструкции ВПП протяженностью 2,5 тыс. м обновят рулежные дорожки, водосточно-дренажную систему и очистные сооружения. Также установят светосигнальное оборудование, периметровое ограждение, построят патрульную автодорогу и комплекс аварийно-спасательной станции.

Аэропорт Архангельска открыли в 1963 году. По итогам 2022 года его пассажиропоток составил 1,1 млн человек, на 5,8% больше, чем годом ранее.

Лаура Кеффер

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