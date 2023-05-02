На СВО погиб тренер по волейболу «Уралочки» Денис Ефанов

В ходе специальной военной операции на Украине погиб тренер по волейболу спортивной школы «Уралочка» Денис Ефанов. Об этом сообщили на странице школы во «ВКонтакте». Прошлой осенью он был призван в рамках частичной мобилизации, а 27 апреля мужчина прикрыл собой от минометного обстрела боевых товарищей.

«Денис Валерьевич посвятил жизнь волейболу. За свою продолжительную карьеру он воспитал не один десяток прославленных спортсменок. Он умел и любил работать с молодыми волейболистками, передавая им свой богатейший опыт. Он был волейбольным папой для всех своих девочек-спортсменок, находил подход к каждой спортсменке»,– говорится в сообщении спортшколы.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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