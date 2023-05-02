Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российский Intel получил убыток в 630 млн рублей в 2022 году

Российское юрлицо Intel по итогам 2022 года получило чистый убыток в 630 млн руб. Годом ранее компания получила прибыль в 38,5 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на данные, представленные ФНС.

В прошлом году убыток Intel от продаж в России составил 423 млн руб. при прибыли 74 млн за предыдущий отчетный период. Выручка компании сократилась до 331 млн руб. после 1,28 млрд руб. в 2021 году.

Intel приостановила работу в России в апреле 2022 года из-за военной операции на Украине. В компании уверяли, что 1,2 тыс. российских сотрудников не останутся без поддержки. Работники крупнейшего в РФ центра разработки Intel в Нижнем Новгороде были отправлены в корпоративные отпуска с сохранением зарплаты. В ноябре у российских «дочек» Intel сменился гендиректор.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...