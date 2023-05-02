Российский Intel получил убыток в 630 млн рублей в 2022 году

Российское юрлицо Intel по итогам 2022 года получило чистый убыток в 630 млн руб. Годом ранее компания получила прибыль в 38,5 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на данные, представленные ФНС.

В прошлом году убыток Intel от продаж в России составил 423 млн руб. при прибыли 74 млн за предыдущий отчетный период. Выручка компании сократилась до 331 млн руб. после 1,28 млрд руб. в 2021 году.

Intel приостановила работу в России в апреле 2022 года из-за военной операции на Украине. В компании уверяли, что 1,2 тыс. российских сотрудников не останутся без поддержки. Работники крупнейшего в РФ центра разработки Intel в Нижнем Новгороде были отправлены в корпоративные отпуска с сохранением зарплаты. В ноябре у российских «дочек» Intel сменился гендиректор.

Лаура Кеффер