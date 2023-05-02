Каждый четвертый свердловчанин столкнулся с задержкой зарплаты

В 2022 году с задержкой зарплаты столкнулись 26% жителей Свердловской области. Согласно исследованию сервиса hh.ru, у 6% опрошенных такое произошло всего один раз, у 20% – неоднократно. При этом 71% уральцев заявили, что деньги им всегда выплачивают вовремя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чаще всего с задержками сталкивались работники сфер туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса – об этом заявили 48% опрошенных. В сфере «искусство, развлечения, массмедиа» зарплаты задерживали в 33% случаев, в «строительство, недвижимость» – в 30%.

Среди тех свердловчан, кто сталкивались с задержкой выплат, 36% не получили никакого объяснения от начальства. Еще 38% заявили, что несвоевременная оплата была связана с финансово-экономическими проблемами в деятельности компании. 17% работодателей объяснили задержку внешними финансово-экономическими проблемами, 13% –проблемами на стороне зарплатного банка-партнера, а 11% – ошибками в бухгалтерии.

Напомним, по данным Свердловскстата, в начале апреля этого года суммарная задолженность по заработной плате в Свердловской области составляла 27,6 млн руб. что на 1,9 млн руб. больше, чем было в прошлом году.

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