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Коммерсантъ FM
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Церемонию коронации Карла III посетят 2 тыс. человек из 203 стран

Более 2 тыс. человек из 203 стран будут присутствовать на церемонии коронации короля Великобритании Карла III. Ожидается, что мероприятие посетят примерно 100 глав государств. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

«На церемонии коронации Их Величеств короля и королевы-консорт в Вестминстерском аббатстве будут присутствовать более 2,2 тысячи человек»,— сказано в сообщении пресс-службы дворца. Еще около 400 человек будут наблюдать за церемонией в церкви Святой Маргариты Вестминстерского аббатства.

Как сообщили в пресс-службе дворца, кроме лидеров стран и королевской семьи, на церемонии коронации будут присутствовать члены парламента, представители церкви, дипломы, а также лауреаты Нобелевской премии и другие гости.

Королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в своей шотландской резиденции в Балморале на 97-м году жизни. Коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года.

Олеся Павленко

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