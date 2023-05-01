Экозащитники подали иск против Управления гражданской авиации США из-за запуска SpaceX

Группа организаций по защите окружающей среды подала в суд на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) из-за апрельского пуска ракеты SpaceX из Техаса. Адвокат Центра биологического разнообразия, одного из истцов, сообщил, что, по их мнению, FAA не смогло в полной мере учесть воздействие программы Starship на окружающую среду вблизи пляжа Бока-Чика. Истцы просят суд аннулировать пятилетнюю лицензию FAA, выданную SpaceX, сообщает Associated Press.

Иск был подан в окружной суд США в Вашингтоне, к нему также присоединились American Bird Conservancy, Surfrider Foundation, Save RGV (долина Рио-Гранде) и Carrizo/Comecrudo Nation из Техаса. FAA не стало комментировать идущий судебный процесс.

Стартовая площадка SpaceX находится в отдаленном месте на самой южной оконечности Техаса, чуть ниже острова Саус-Падре.

Сообщений о каких-либо травмах или значительном ущербе общественному имуществу в результате крушения ракеты не поступало. На бетонной площадке образовался большой кратер, поскольку большинство двигателей ракеты воспламенились при старте.

Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США сообщала на прошлой неделе, что большие куски бетона, листы нержавеющей стали, металл и другие предметы были отброшены на сотни метров от площадки. Кроме того, произошел выброс измельченного бетона на расстояние до 4 км к северо-западу от площадки.

В минувшие выходные основатель SpaceX Илон Маск заявил, что на стартовой площадке вносятся изменения, чтобы избежать того, что он назвал пыльной бурей и «каменным торнадо» при следующем запуске. «Насколько нам известно, не было нанесено никакого существенного ущерба окружающей среде, о котором мы бы знали»,— сказал бизнесмен.

Он пообещал внести усовершенствования в следующий космический корабль до старта. Его слова были выложены 29 апреля в чате Twitter только для подписчиков, позже их перепостили другие пользователи.

Ракета SpaceX взлетела на высоту 39 км, прежде чем взорваться над Мексиканским заливом 20 апреля. FAA осуществляет надзор за расследованием аварии и запретило взлеты всем кораблям серии Starship до тех пор, пока не будет уверенности, что общественная безопасность не под угрозой. Господин Маск заявил, что его компания может быть готова к запуску следующего Starship через шесть-восемь недель, если FAA даст добро.

Мария Федотова