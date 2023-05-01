Кабинет министров Кувейта одобрил указ о роспуске парламента

Правительство Кувейта на своем заседании утвердило указ эмира Навафа аль-Ахмеда ас-Сабаха о роспуске Национальной ассамблеи (парламента). В апреле на фоне политического кризиса в Кувейте было сформировано новое правительство, седьмое за три года.

Эмир Кувейта распустил парламент 4 апреля, призвав к новым всеобщим выборам, сообщает Gulf News. 9 апреля было объявлено о новом правительстве, предыдущее ушло в отставку в январе, через три месяца после начала работы, сообщает Al Jazeera. 1 мая кабмин представил указ о роспуске парламента наследному принцу шейху Мешаалю аль-Ахмеду ас-Сабаху.

Конституционный суд Кувейта 19 марта аннулировал результаты парламентских выборов 2022 года и восстановил парламент 2020 года, сообщает Asharq Al-Awsat.

Мария Федотова