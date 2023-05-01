Правительство РФ повысило тариф на передачу электроэнергии на 6,3%. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Установить с 1 мая по 31 декабря 2023 года тарифы на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети… с учетом увеличения на 6,3% относительно тарифов, действующих по состоянию на 30 апреля 2023 года»,— указано в документе.

Распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования.

О росте регионального сетевого энерготарифа для бизнеса — в материале «Ъ» «Дорогая передача».

Григорий Лейба