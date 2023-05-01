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Коммерсантъ FM
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ЦБ Грузии перестал учитывать доходы переехавших россиян в качестве туристических

Несмотря на то что абсолютное большинство из примерно 120 тыс. граждан РФ, переехавших в Грузию на постоянное место жительство с марта 2022 года, формально обладают статусом туристов, доходы от их проживания в стране больше не будут учитываться в сумме общих доходов от туризма. Такое распоряжение издал Национальный банк Грузии, ссылаясь на необходимость уточнения статистики, а также соблюдения норм и предписаний Международного валютного фонда.

По данным ведомства, в первом квартале 2023 года доходы от туризма составили $795 млн. Это на 100% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Наибольший доход Грузия получила от российских туристов — $266 млн. На втором месте — визитеры из Турции ($96,3 млн). На третьем — из Израиля ($60,8 млн).

Национальный банк подчеркивает, что в эту сумму не входят доходы от граждан РФ, изъявивших желание постоянно жить в стране.

По состоянию на 31 марта 35,5% россиян подтвердили желание остаться жить в Грузии больше чем на год. Тем не менее точное число тех, кто переехал в Грузию на ПМЖ, по-прежнему неизвестно, поскольку, согласно местному законодательству, гражданин РФ имеет право находиться в Грузии без визы, в качестве туриста, 12 месяцев.

Георгий Двали, Тбилиси

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