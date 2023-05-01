Бюджетные средства запустили в растрату

Как стало известно «Ъ», в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств, предназначавшихся для реконструкции и технического перевооружения ПАО «Протон-ПМ». Это предприятие выпускает жидкостные двигатели для ракет-носителей. Обвиняемыми по делу проходят экс-управляющий директор акционерного общества Дмитрий Щенятский, его зам Валерий Голдобин, а также руководящие сотрудники ООО «Солвер». Последнее являлось поставщиком оборудования для пермского предприятия. В окончательной редакции обвинения всем им инкриминируется растрата. Фигуранты вины не признают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший руководитель ОАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский (2015 год)

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Бывший руководитель ОАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский (2015 год)

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Уголовное дело, обвиняемыми по которому стали бывшие руководители ПАО «Протон-ПМ» (Пермь) и топ-менеджмент ООО «Солвер», было возбуждено в ГСУ СКР 17 ноября 2021 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В мае прошлого года в рамках расследования были задержаны экс-управляющий директор «Протона-ПМ» Дмитрий Щенятский, его зам Валерий Голдобин, а также совладельцы воронежского ООО «ИКФ "Солвер"» Елена Рогатова, генеральный конструктор фирмы Радислав Бирбраер и исполнительный директор компании Павел Саликов.

По версии СКР, все эти лица причастны к хищению бюджетных средств, которые были выделены пермскому предприятию для реконструкции механосборочного, заготовительного и испытательного производств.

Сначала суд отправил Дмитрия Щенятского в СИЗО, а остальных обвиняемых — под домашний арест. Но в октябре мера пресечения для господина Щенятского была смягчена. Своей вины никто из задержанных не признал.

АО «Протон-ПМ» входит в интегрированную структуру АО «НПО "Энергомаш"» ГК «Роскосмос». Предприятие изготавливает жидкостные двигатели для ракет-носителей различного назначения. Помимо этого, «Протон-ПМ» участвует в производстве ГТЭС «Урал» и оказывает услуги по испытаниям газотурбинных установок. Дмитрий Щенятский возглавлял предприятие с декабря 2014 по конец декабря 2020 года.

В окончательной редакции обвинения действия фигурантов были квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере группой лиц).

Как следует из документов суда, преступление, по версии СКР, обвиняемые совершили в период с 2016 по 2019 год. В 2015 году ООО «Солвер» и «Протон-ПМ» заключили три государственных контракта на сумму более 750 млн руб. на поставку металлорежущего оборудования, в том числе для реконструкции производства двигателей РД-191, которыми комплектуется ракета-носитель «Ангара». В 2017 году был заключен контракт на сумму почти 196 млн руб., согласно которому «Солвер» должен был поставить линию термообработки. Практически все оборудование предназначалось для размещения в новом корпусе предприятия №58 на загородной площадке «Протон-ПМ».

В самом СКР дело не комментируют, но из документов суда следует, что контракт по поставке линии термообработки точно фигурирует в материалах уголовного дела, поскольку в качестве свидетелей по нему допрашивались сотрудники ООО «Нью Лайн Инжиниринг». В открытых источниках фирма упоминается как разработчик программного обеспечения для комплекса автоматизированной термической обработки, который, как и корпус №58, был введен на предприятии в эксплуатацию в 2019 году.

11 и 14 апреля суд Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайства следователя о продлении всем обвиняемым сроков домашнего ареста. В ходе заседаний представитель СКР указывал, что в ближайшее время намерен уведомить их об окончании следственных действий по делу. Затем будет начата процедура ознакомления с материалами уголовного дела потерпевших и обвиняемых.

Ни один из последних вины в ходе предварительного следствия не признавал, при этом некоторые из них жаловались на волокиту со стороны сотрудников следственного комитета.

Однако Басманный суд с этими доводами не согласился, отметив, что с января прошлого года следствие предъявило им обвинение в новой редакции, допросило 36 человек, а также получило выводы технической экспертизы. В итоге суд оставил всех обвиняемых дома до 17 мая.

Дмитрий Астахов, Пермь