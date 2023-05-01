Для казанского ректора закон не писан

Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовному делу бывшего ректора Казанского государственного федерального университета Ильшата Гафурова, которому инкриминируется подстрекательство к двум покушениям на криминального авторитета Айдара Исрафилова. Теперь защита известного ученого рассчитывает доказать в суде, что он не только не был причастен к особо тяжкому преступлению, но и вообще незаконно подвергся уголовному преследованию, так как его невиновность уже была установлена прокуратурой.
Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров во время одной из научных конференций (декабрь 2019 года)
Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ
Как стало известно «Ъ», обвинение по уголовному делу Ильшата Гафурова утвердил первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин. Материалы направлены в Савеловский райсуд Москвы, и дело уже распределено судье, но дата слушаний пока не назначена.
По версии Главного следственного управления СКР, Ильшат Гафуров причастен к двум преступлениям, совершенным в 1999 году.
В то время господин Гафуров работал главой администрации города Елабуга. И, по версии следствия, у него возник конфликт с местным криминальным авторитетом Айдаром Исрафиловым. Лидера айдаровской оргпреступной группировки, по данным ГСУ СКР, убрали с двух попыток. Первая попытка закончилась неудачно, но в августе 1999 года возле спорткомплекса ЦСКА в Москве авторитет был застрелен из пистолета с глушителем. Оружие нашли неподалеку в салоне брошенной киллером машины.
В 2017 году за это преступление Верховный суд Татарстана приговорил к 24 годам и 11 месяцам заключения в колонии строгого режима Рузаля Асадуллина (Рузалика) — одного из авторитетов организованного преступного сообщества (ОПС) «29-й комплекс» из города Набережные Челны. В уголовном деле говорилось, что преступление было совершено по найму, а заказал Исрафилова некий Айрат Шакиров (Шакирчик), близкий к «29-му комплексу». Самого Шакирчика застрелили в 2001 году.
На Ильшата Гафурова в качестве предполагаемого заказчика Рузалик и другой лидер «комплекса» Адыган Саляхов (Алик Большой), отбывавший 25-летний срок, указали в 2021 году.
В конце того же года начальник ГСУ СКР Денис Колесников возбудил уголовное дело, в рамках которого Ильшата Гафурова задержали в Казани, доставили в Москву и арестовали решением Басманного райсуда.
При этом Адыган Саляхов вначале стал главным свидетелем обвинения, а потом и обвиняемым по уголовному делу об убийстве Исрафилова. Дело Саляхова было выделено в отдельное производство, и сейчас его расследование закончено. Адыган Саляхов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с замгенпрокурора Разинкиным, и за убийство Исрафилова ему к прежнему сроку, очевидно, добавят лишь несколько лет, в противном же случае он рисковал получить пожизненное лишение свободы.
Кстати, на время расследования Саляхова из колонии перевели в столичное СИЗО, на днях меру пресечения ему продлили до 25 июля. Сейчас Алик Большой знакомится с материалами своего уголовного дела, но, прежде чем оно уйдет в суд, он выступит свидетелем на процессе над Ильшатом Гафуровым. Будет разбирательство проходить с участием присяжных или нет, пока не известно.
Ильшат Гафуров свою причастность к покушениям на авторитета категорически отрицает.
Изучая материалы расследования и приговоры, вынесенные участникам «29-го комплекса», защитники, как уже сообщал «Ъ», обнаружили старое решение следственных органов прокуратуры Татарстана. Они уже проверяли Ильшата Гафурова на причастность к убийству Айдара Исрафилова, и еще в 2002 году вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении экс-ректора «в связи с отсутствием в его действиях состава преступления».
По закону отменить это решение в течение года мог вышестоящий прокурор, а затем — только суд. Надзор и судебные власти таких решений не выносили, поэтому появившееся впоследствии постановление замначальника ГСУ СКР, которым отменялось решение сотрудника другого правоохранительного органа, защита Ильшата Гафурова считает незаконным. Если с версией адвокатов согласится суд, то уголовное дело будет возвращено в Генпрокуратуру, а из нее — в ГСУ СКР.
Напомним, что похожая ситуация возникала в уголовном деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, непричастность которого к одному из инкриминированных эпизодов была установлена прокуратурой. В результате для полноценного уголовного преследования бывшего чиновника, которого в итоге осудили на 22 года за серию убийств и покушений, потребовалось специальное решение суда. Принято оно было еще в период следствия, а содержание Сергея Фургала в СИЗО объяснялось обвинением по другим эпизодам. У Ильшата Гафурова эпизод один, и заранее поставленный под сомнение как прежними участниками расследования, так и требованиями УПК.