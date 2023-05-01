Для казанского ректора закон не писан

Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовному делу бывшего ректора Казанского государственного федерального университета Ильшата Гафурова, которому инкриминируется подстрекательство к двум покушениям на криминального авторитета Айдара Исрафилова. Теперь защита известного ученого рассчитывает доказать в суде, что он не только не был причастен к особо тяжкому преступлению, но и вообще незаконно подвергся уголовному преследованию, так как его невиновность уже была установлена прокуратурой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров во время одной из научных конференций (декабрь 2019 года)

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров во время одной из научных конференций (декабрь 2019 года)

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ», обвинение по уголовному делу Ильшата Гафурова утвердил первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин. Материалы направлены в Савеловский райсуд Москвы, и дело уже распределено судье, но дата слушаний пока не назначена.

По версии Главного следственного управления СКР, Ильшат Гафуров причастен к двум преступлениям, совершенным в 1999 году.

В то время господин Гафуров работал главой администрации города Елабуга. И, по версии следствия, у него возник конфликт с местным криминальным авторитетом Айдаром Исрафиловым. Лидера айдаровской оргпреступной группировки, по данным ГСУ СКР, убрали с двух попыток. Первая попытка закончилась неудачно, но в августе 1999 года возле спорткомплекса ЦСКА в Москве авторитет был застрелен из пистолета с глушителем. Оружие нашли неподалеку в салоне брошенной киллером машины.

В 2017 году за это преступление Верховный суд Татарстана приговорил к 24 годам и 11 месяцам заключения в колонии строгого режима Рузаля Асадуллина (Рузалика) — одного из авторитетов организованного преступного сообщества (ОПС) «29-й комплекс» из города Набережные Челны. В уголовном деле говорилось, что преступление было совершено по найму, а заказал Исрафилова некий Айрат Шакиров (Шакирчик), близкий к «29-му комплексу». Самого Шакирчика застрелили в 2001 году.

На Ильшата Гафурова в качестве предполагаемого заказчика Рузалик и другой лидер «комплекса» Адыган Саляхов (Алик Большой), отбывавший 25-летний срок, указали в 2021 году.

В конце того же года начальник ГСУ СКР Денис Колесников возбудил уголовное дело, в рамках которого Ильшата Гафурова задержали в Казани, доставили в Москву и арестовали решением Басманного райсуда.

При этом Адыган Саляхов вначале стал главным свидетелем обвинения, а потом и обвиняемым по уголовному делу об убийстве Исрафилова. Дело Саляхова было выделено в отдельное производство, и сейчас его расследование закончено. Адыган Саляхов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с замгенпрокурора Разинкиным, и за убийство Исрафилова ему к прежнему сроку, очевидно, добавят лишь несколько лет, в противном же случае он рисковал получить пожизненное лишение свободы.

Кстати, на время расследования Саляхова из колонии перевели в столичное СИЗО, на днях меру пресечения ему продлили до 25 июля. Сейчас Алик Большой знакомится с материалами своего уголовного дела, но, прежде чем оно уйдет в суд, он выступит свидетелем на процессе над Ильшатом Гафуровым. Будет разбирательство проходить с участием присяжных или нет, пока не известно.

Ильшат Гафуров свою причастность к покушениям на авторитета категорически отрицает.

Изучая материалы расследования и приговоры, вынесенные участникам «29-го комплекса», защитники, как уже сообщал «Ъ», обнаружили старое решение следственных органов прокуратуры Татарстана. Они уже проверяли Ильшата Гафурова на причастность к убийству Айдара Исрафилова, и еще в 2002 году вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении экс-ректора «в связи с отсутствием в его действиях состава преступления».

По закону отменить это решение в течение года мог вышестоящий прокурор, а затем — только суд. Надзор и судебные власти таких решений не выносили, поэтому появившееся впоследствии постановление замначальника ГСУ СКР, которым отменялось решение сотрудника другого правоохранительного органа, защита Ильшата Гафурова считает незаконным. Если с версией адвокатов согласится суд, то уголовное дело будет возвращено в Генпрокуратуру, а из нее — в ГСУ СКР.

Напомним, что похожая ситуация возникала в уголовном деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, непричастность которого к одному из инкриминированных эпизодов была установлена прокуратурой. В результате для полноценного уголовного преследования бывшего чиновника, которого в итоге осудили на 22 года за серию убийств и покушений, потребовалось специальное решение суда. Принято оно было еще в период следствия, а содержание Сергея Фургала в СИЗО объяснялось обвинением по другим эпизодам. У Ильшата Гафурова эпизод один, и заранее поставленный под сомнение как прежними участниками расследования, так и требованиями УПК.

Николай Сергеев