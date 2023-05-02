Лига осталась без чемпионов

Стартовый раунд play-off чемпионата НХЛ подарил две громоподобные сенсации. Уже на этой стадии сошли с дистанции обладатель Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» и выигравший с рекордными показателями регулярное первенство «Бостон Брюинс», уступившие в седьмых, решающих матчах серий до четырех побед на своих площадках — 1:2 и 3:4 — котировавшимся гораздо ниже «Сиэтл Кракен» и «Флорида Пантерс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Каким бы высоким ни был уровень конкуренции в НХЛ, какими бы привычными в ней ни были вылеты на ранних стадиях play-off высоко посеянных клубов, каким бы в принципе малозначительным фактором ни являлся в ней «посев», то, что произошло вчера, тянет на ЧП колоссального масштаба. С дистанции одновременно сошли два клуба, которые по вполне понятным причинам не могли не выглядеть фаворитами в погоне за Кубком Стэнли. И каждый из них был, разумеется, несчастлив по-своему.

Бостонскому срыву трудно найти рациональное объяснение. Иррациональное же лежит прямо под рукой. Для североамериканских медиаресурсов это уже даже слишком банально — напоминать о «проклятии» чемпиона «регулярки». Ну да, вот уже ровно десять лет с момента триумфа «Чикаго Блэкхокс» в 2013 году победителям регулярного чемпионата не удается взять Кубок Стэнли. Более того, на этом отрезке с ними нередко случались настоящие кубковые провалы, когда они были вынуждены уйти в отпуск задолго до финала.

Но тут-то речь шла о случае очень особенном. «Бостон» был не просто победителем регулярного чемпионата, клубом чуть более стабильным, чем преследователи. Он выиграл его, установив новые рекорды НХЛ по победам и набранным очкам, а в первом раунде встречался с командой, у которой по итогам первенства было аж на 43 балла меньше. То есть казалось, что «Бостон» и «Флориду», если говорить о классе устойчивости, разделяет целая пропасть.

Более того, так казалось и уже по ходу серии, когда бостонцы повели со счетом 3:1. Он представлялся гарантией успеха. Но вместо успеха «Бостон» огреб хлесткую оплеуху от «Флориды», которая воскресла не в последнюю очередь благодаря решению все-таки вернуть в ворота российского ветерана Сергея Бобровского, начинавшего Кубок Стэнли в запасе.

А заключительный матч серии превратился в нечто наподобие ее квинтэссенции. «Бостон», уже почуяв неладное, перед ним тоже решился на замену голкипера, отправив в ворота вместо поплывшего Линуса Ульмарка Джереми Свеймена, и в третьем периоде наверняка думал, что проскочил. Он долго играл нервно, зажато, пропустил два гола, но потом добавил и вышел вперед. Терпеть до сирены оставалась всего-то минута. Но «Бостон» недотерпел, пропустив гол от защитника Брэндона Монтура. А в овертайме его добили потеря шайбы у борта и убойный бросок Картера Верхэги, прошивший закрытого игроками Свеймена, который вдвойне обидным делает тот факт, что в ближайшем будущем шансы «Бостона» штурмовать вершину вряд ли будут настолько же солидными, как сейчас. В группе лидеров клуба — несколько хоккеистов в таком возрасте, что закат карьеры не за горами, а 37-летний Патрис Бержерон, капитан и ключевой центрфорвард, уже дал понять, что думает о том, чтобы попрощаться с хоккеем.

Беда «Колорадо» — она, что ли, более понятная. То, что глубина состава,— проблема этого клуба, стало ясно давно, по сути, сразу после того, как год назад он завоевал Кубок Стэнли, расставшись вслед за триумфом с несколькими игроками. Обстоятельства же ее только усугубили.

В октябре, перед открытием сезона, операцию на больном колене перенес капитан Габриэль Ландескуг. Ожидалось, что к play-off-то форвард должен восстановиться, но в итоге пришлось биться без него. Травмы и дисквалификации оставляли «Колорадо» во время противостояния с «Сиэтлом» и без других важных игроков. А самой странной была потеря россиянина Валерия Ничушкина, без которого уже трудно представить эффективную игру ведущих звеньев денверцев. Он перестал появляться в основе после второго матча серии с «Сиэтлом», а в протоколах матчей напротив его фамилии всегда стояло слово «personal». То, что под этим подразумевается, лишь отчасти объяснил опубликованный на прошлой неделе отчет денверской полиции, посвященный инциденту в отеле, где «Колорадо» остановился перед выездной встречей. В номере Ничушкина обнаружили девушку, находившуюся в состоянии сильной интоксикации: ее отправили в больницу. Уголовного и административного дела в связи с этим не завели, но форвард с тех пор пропал из состава команды.

Ну и, конечно, говоря о поражении «Колорадо», глупо совсем уж игнорировать его оппонента. «Сиэтл» дебютировал в НХЛ в предыдущем сезоне и тогда был еще чересчур сырым, чтобы претендовать на play-off. В сезоне следующем он в него прорвался, но, не имея в рядах больших звезд, все равно смотрелся клубом, которому за счастье уже просто пободаться с грандом в стартовом раунде.

Между тем выяснилось, что рядовой по именам «Сиэтл» недурно освоил подходящий для play-off хоккей — плотный, дисциплинированный и кусачий. И усилий знаменитостей «Колорадо», таких как Нейтан Маккиннон, было мало, чтобы лишить его уверенности. А еще «Сиэтл» угодил в яблочко с видеочелленджем в третьем периоде. Маккиннон забил гол, к которому с виду невозможно было придраться, и игроки «Колорадо» не сомневались, что восстановили равновесие. Но просмотр эпизода подтвердил правоту тренеров «Сиэтла»: при входе денверцев в зону был крохотный офсайд у Арттури Лехконена.

Алексей Доспехов