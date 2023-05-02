Девелоперы потолкаются у Кремля

Как выяснил “Ъ”, китайская Vanke Group, получившая права на реставрацию Императорского воспитательного дома и комплекса бывших зданий Академии ракетных войск рядом с Кремлем, из-за увеличения сметы проекта начала искать соинвесторов. Среди претендентов — MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко. Однако, предупреждают эксперты, обрушившийся в кризис спрос на дорогую недвижимость едва ли позволит девелоперам получить оптимальную доходность в элитном сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Императорский Воспитательный дом в Москве

Фото: A. Savin / Wikimedia Императорский Воспитательный дом в Москве

Фото: A. Savin / Wikimedia

ООО «Бецкой», занимающееся реставрацией московского Императорского воспитательного дома у парка «Зарядье» недалеко от Кремля, рассматривает возможность привлечь партнеров в проект, рассказал “Ъ” исполнительный директор компании Кирилл Ильичев. По его словам, с потенциальными претендентами обсуждается возможность финансирования в обмен на долю в ООО «Бецкой» либо без вхождения в состав учредителей.

Топ-менеджер не назвал девелоперов, с которыми ведутся переговоры. Источник “Ъ” на рынке недвижимости говорит, что проект рассматривают все крупные застройщики элитной недвижимости, включая MR Group. Заместитель гендиректора MR Group Евгения Старкова подтвердила “Ъ”, что компания изучает варианты сотрудничества с «Бецким». Интерес MR Group к проекту логичен, так как у девелопера есть опыт в реализации элитных проектов в центре Москвы, включая реставрацию Чижевского подворья на Никольской улице, создание комплекса «Абрикосово» в Потаповском переулке, отеля Bvlgari на Большой Никитской улице.

В Capital Group, которая также работает в элитном сегменте, отрицают участие в переговорах с «Бецким». В «Sminex-Интеко» и Vesper отказались от комментариев, в ГК «Киевская площадь» не ответили на запрос “Ъ”.

Право на реставрацию Императорского воспитательного дома у «Бецкого» появилось в 2017 году после покупки за 10 млрд руб. на торгах 33 бывших зданий Академии ракетных войск. Шесть из этих объектов относятся к культурному наследию, в том числе и воспитательный дом. После завершения девелоперского проекта общая площадь зданий увеличится с существующих 113 тыс. до 173,7 тыс. кв. м за счет апартаментов, коммерческой недвижимости и гостиницы на 100 номеров.

В 2018 году китайская Vanke Group выкупила 75% ООО «Бецкой». Еще 25% принадлежат структурам Геннадия Тимченко, сообщали «Ведомости» со ссылкой на источники. Однако в Volga Group, управляющей активами бизнесмена, всегда это отрицали.

В 2017 году предполагалось, что инвестиции в проект составят 10 млрд руб. Сейчас, по словам Кирилла Ильичева, общая сумма затрат, включая средства на приобретение площадки и налоги, составляет около $1 млрд, или свыше 80 млрд руб. по текущему курсу ЦБ. Исходно за финансирование этого проекта должна была отвечать Vanke. Но из-за валютных скачков привлечение финансирования из-за рубежа рискованно, так как доходность в юанях может оказаться гораздо ниже, чем в рублях, поясняет собеседник “Ъ”, знакомый с ходом проекта.

Есть различные варианты участия сторонних девелоперов. Например, апарт-комплекс может построить девелопер жилья, коммерческую недвижимость — профильные застройщики, считает партнер Ricci | M&A Петр Виноградов. В нынешней ситуации крупные девелоперы вряд ли возьмутся за проект отеля: достичь оптимальной для инвестора доходности будет сложно, так как французская Louis Vuitton, которая изначально согласилась управлять объектом, отказалась от этого, отмечает основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич.

Хотя у проекта отличная локация, но реализовать его будет сложно из-за снижения спроса на дорогую недвижимость, говорит основатель Kalinka Екатерина Румянцева. По подсчетам NF Group, в январе—марте 2023 года в элитных новостройках Москвы продано не более 140 квартир и апартаментов, что вдвое меньше год к году.

Дарья Андрианова