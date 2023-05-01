SuperJob: каждый пятый работодатель контролирует, откуда работают сотрудники на удаленке

Согласно опросу SuperJob, большинство российских работодателей не проверяют фактическое место работы своих сотрудников на удаленке. Предоставить такую информацию требует только каждый пятый работодатель.

В опросе приняли участие 1 тыс. респондентов. Результаты исследования приводит «РИА Новости».

Те, кто контролирует местонахождение сотрудника, объясняют это необходимостью знать, можно ли вызвать его в офис. Некоторые считают, что это «влияет на качество удаленных связей в системе», либо что работодатель несет ответственность за безопасность и здоровье работника в рабочее время.

По данным опроса, лишь трое из десяти сотрудников на удаленке сообщают руководителю о своем местоположении в рабочее время. Каждый десятый делает это по требованию работодателя, 18% — по собственной инициативе.

Спустя три года после начала пандемии коронавируса число позиций, предполагающих постоянную работу вне офиса, в России пошло на спад. Работодатели сокращают число таких вакансий по ряду причин, в числе которых и пониженная производительность удаленных работников, и дополнительные сложности с их контролем.

Подробности — в материале «Ъ» «Удаленная работа наращивает дистанцию».

Лаура Кеффер