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Коммерсантъ FM
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Всемирный банк: ИИ позволит изменить четверть всех рабочих мест в течение пяти лет

В течение следующих пяти лет искуственный интеллект (ИИ) изменит почти четверть рабочих мест в мире. На рабочие места также повлияют внедрение цифровых технологий, переход на экологически чистую энергию и перераспределение цепочек поставок. Об этом сообщается в докладе Всемирного банка (ВБ), его приводит Bloomberg.

По оценкам ВБ, на первоначальных этапах внедрение ИИ в работу людей вызовет сбой на рынке труда. При этом в целом в следующие пять лет влияние большинства новых технологий на рынок труда будет положительным. По мнению аналитиков ВБ, необходимость в специалистах в кибербезопасность, больших данных и технологиях устойчивого управления будут основными факторами роста занятости в мире.

Как следует из отчета, появление подобных ChatGPT технологий позволит автоматизировать или заменить должности, которые связаны с общением и координацией процессов. Около 75% из 800 опрошенных ВБ компаний сообщили, что собираются внедрить ИИ в свою работу в следующие пять лет. По их оценкам, в результате будет сокращено до 26 млн рабочих мест. Увольнения затронут сотрудников на административных и учетных должностях, в том числе кассиров и бухгалтеров.

При этом, по оценке ВБ, большую угрозу для занятости сейчас представляют макроэкономические факторы: замедление экономического роста, нехватка предложения и инфляция. В ВБ считают, что новые рабочие места получится создать благодаря инвестициям на переход на экологически чистые технологии, а также широкой переориентации глобальных цепочек поставок.

Как страны пытаются регулировать работу ИИ — в материале «Ъ» «Чат-ботам пишут закон».

Олеся Павленко

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