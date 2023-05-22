Кадры для госсектора

Десятки конкурсов и проектов платформы «Россия — страна возможностей» стали социальным лифтом для их участников и проверенным источником кадров для государства и бизнеса. Закономерным стал запрос работодателей и конкурсантов на систематизацию этой работы. В результате в конце 2022 года у платформы появилось собственное кадровое агентство — хотя оно работает и с бизнесом, акцент сделан на подбор кадров для госорганов и госкомпаний, где процесс рекрутинга зачастую затягивается из-за различных бюрократических проволочек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 28 апреля в Москве прошла первая HR-конференция и церемония вручения премии «Талантист» лучшим работодателям страны

Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ 28 апреля в Москве прошла первая HR-конференция и церемония вручения премии «Талантист» лучшим работодателям страны

Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ

С ноября 2022 года на базе платформы «Россия — страна возможностей» начало работу кадровое агентство. В отличие от коммерческих агентств, оно преимущественно занимается поиском и подбором персонала для госсектора: министерств, ведомств, госкорпораций, госкомпаний. Спрос на труд в России остается на высоком уровне: в феврале этого года показатель безработицы обновил исторический минимум, опустившись до 3,5%. В государственных структурах административные барьеры значительно затягивают процесс трудоустройства, при этом кадровые агентства фиксируют большой спрос на специалистов со стороны государственного сектора.

Между тем платформа «Россия — страна возможностей» располагает масштабной многомиллионной базой талантливых специалистов и де-факто выполняла функции кадрового агентства для многих компаний и до этого в рамках отдельных проектов и олимпиад. «Мы не проводим конкурсы ради их проведения, наша цель состоит в том, чтобы не только помочь нашим выпускникам найти подходящую для их квалификации работу, но и оказать содействие госсектору в оперативном замещении вакансий качественными специалистами. Сейчас мы на системном уровне будем заниматься вопросами трудоустройства наших выпускников благодаря работе кадрового агентства»,— рассказывал при запуске кадрового агентства гендиректор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. По его словам, часть проектов и конкурсных треков появлялись на платформе именно по запросу государства, бизнеса, университетов. В качестве примера он называет конкурс «Лидеры России»: его участников в качестве потенциальных сотрудников рассматривают такие работодатели, как «Сбер», «Росатом», «Россети», РЖД, «Газпром нефть» и многие другие.

Мнения Михаил Мишустин, председатель правительства РФ: Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ «Этот конкурс — настоящая школа грамотных, компетентных руководителей нового поколения. Как отметил президент России на встрече с победителями прошлых сезонов, конкурс помогает выявлять и поддерживать лучших управленцев, открывать им новые возможности для роста, находить правильное применение их способностям. Многие из выпускников “Лидеров России” сегодня достигли профессиональных высот и занимают ответственные должности в бизнесе, на государственной службе, ведут очень важные социальные, образовательные, научные проекты. Уверен, что выпускников четвертого сезона ждет не меньший успех! Лидерам всегда необходимо понимать суть происходящего, давать ему правильную оценку и интерпретацию, предпринимать соответствующие действия, которые направлены не только на решение сиюминутных проблем, но и позволяют заглянуть за горизонт». (27 мая 2022 года) Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ «Рады видеть, что большинство зарубежных конкурсантов — граждане стран, тесно связанных с Россией историческими, хозяйственными, культурными и родственными узами, в том числе столетиями развивавшиеся в составе общего с нами пространства. Такой живой интерес подтвердил востребованность этого начинания. Убежден, что свой вклад в укрепление атмосферы доверия, взаимопонимания между народами внесет и международное направление конкурса “Лидеры России”». (21 августа 2021 года) Антон Силуанов, министр финансов РФ: Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ «Общение в рамках программы “Наставничество”, которая действует для победителей конкурса “Лидеры России”, позволяет посмотреть на привычные вопросы совершенно под другим углом. В финансовой сфере нужны талантливые управленцы, которые могут предложить неординарные решения проблем, новые подходы. В первую очередь потребность в таких специалистах существует на региональном и муниципальном уровнях. Нужны люди, которые помогут привлечь в регионы инвестиции, осознающие, что финансы — это важнейший инструмент развития экономики, государства, повышения уровня жизни граждан». (2 марта 2021 года)

Создание кадрового агентства стало ответом на запрос не только компаний госсектора, но и самих выпускников конкурсов. Такую инициативу 20 апреля в ходе третьего очного заседания Наблюдательного совета платформы предложил победитель конкурса «Лидеры России» Игнат Петухов. Это предложение поддержал председатель Наблюдательного совета платформы президент России Владимир Путин. «Это должно было созреть, судя по всему. Мы сейчас понимаем, что ваш пример и других ребят и девушек показывает, что это востребовано. У нас в различных федеральных структурах уже более 350 человек получили серьезные назначения после конкурса. Это реальный социальный кадровый лифт. Он нужен стране, и практика показывает, что он работает и приносит результат, в данном случае — кадровый»,— поддержал инициативу Владимир Путин.

Уже сейчас в базе кадрового агентства более 18 млн кандидатов, которые являются участниками конкурсов, проектов и олимпиад платформы «Россия — страна возможностей». Среди них — выпускники 26 проектов: талантливые управленцы, молодые специалисты, инженеры, разработчики, строители, экологи, представители индустрии гостеприимства и других отраслей. При этом стать кандидатом может каждый вне зависимости от участия в конкурсах. Выпускники проектов платформы «Россия — страна возможностей» хоть и не имеют преференций при отборе кандидатов, но у работодателей есть больше информации о таких соискателях и их способностях из-за участия в конкурсах.

Кадровое агентство платформы должно обеспечить бесшовный переход талантливой молодежи и управленцев в госсектор. Дело в том, что соискателей часто отталкивают бюрократические проволочки и процессные барьеры внутри ведомств и госкомпаний. «Когда кандидат впервые сталкивается с процессом рекрутинга в госструктурах, который значительно отличается от аналогичного процесса в бизнесе, то при условии, что он готов к предлагаемому уровню зарплаты, сложность самого процесса трудоустройства значительно снижает мотивацию человека дойти до конца»,— рассказал ведущий специалист по развитию Кадрового агентства платформы «Россия — страна возможностей» Кирилл Зотов. Так, средний срок поиска, согласования и трудоустройства кандидата на должность в госструктуре может составлять от трех недель до полутора месяцев.

Заместитель гендиректора РСВ Алексей Первенцев, — о работе кадрового агентства. — Платформа «Россия — страна возможностей» давно помогает россиянам расти профессионально, а кадровое агентство появилось лишь в прошлом году — как так вышло и для чего потребовалось создание агентства? Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ — Проекты платформы «Россия — страна возможностей» сфокусированы на выявлении и развитии талантов. За пять лет через платформу прошло более 18 млн человек, мотивированных, социально активных специалистов в разных отраслях. Запрос на специалистов и тем более выпускников наших проектов очень высок. Участники проектов получали карьерные предложения и раньше, но теперь это выстраивается на системном уровне. Кадровое агентство поможет среди миллионов участников находить именно тех, кто наиболее соответствует требованиям работодателей. — В чем отличие вашего кадрового агентства от других предложений на рынке? — Мы первые и единственные в России, кто работает именно с госсектором. Агентство создано с учетом всей юридической, административной, операционной специфики. Также у нас уникальная база кандидатов: люди разных профессий, начинающие и опытные специалисты, управленцы, волонтеры. И мы многое о них знаем, поскольку помимо резюме у нас есть результаты личностных тестирований конкурсантов платформы «Россия — страна возможностей». Это помогает четко характеризовать кандидата и снижает риски, что он не сработается с работодателем. Третий фактор: у госструктур часто нет службы подбора персонала и финансирования на эти цели, а мы работаем с ними бесплатно. В остальном мы мало отличаемся от других кадровых агентств на рынке и готовы составить им конкуренцию. — Востребовано ли агентство на рынке? — Спрос на наши услуги растет в геометрической прогрессии. При этом у каждого работодателя разный уровень службы подбора персонала и разные запросы: где-то мы только консультируем, а где-то полностью выстраиваем процесс подбора кандидатов. Но мы еще молодая и небольшая структура. На данный момент у нас около 40 клиентов из разных сфер госсектора: от волонтерских организаций до больших инфраструктурных компаний. Единовременно в базе агентства находится 100–120 заявок от работодателей. Пока это предел наших возможностей, но мы стремимся в этом году закрыть несколько сотен вакансий. — Как будет развиваться агентство? — Во-первых, мы будем наращивать объемы закрытия вакансий. Во-вторых, отстроим траекторию, по которой могли бы двигаться все госструктуры в системе найма, но с учетом специфики. В-третьих, мы изучаем возможности работы с новыми регионами, поскольку есть запрос со стороны хозяйствующих там субъектов — работодателей, которые сегодня привлекают новых специалистов для работы. Также мы будет развивать работу с малым и средним бизнесом, который не может сотрудничать с коммерческими агентствами. Последнее — это карьерное консультирование, постараемся охватить всех конкурсантов платформы «Россия — страна возможностей». Полезными советами и рекомендациями мы уже делимся в наших социальных сетях. Кроме того, наши данные о спросе на рынке труда могут влиять на будущие проекты платформы. Сейчас видим рост спроса в военно-промышленном и агропромышленном комплексах. Это не временная тенденция, поэтому нужно акцентировать внимание на поиске и развитии талантов в инженерных и агроспециальностях.

Поскольку агентство создано для работы с госсектором, то его специалисты стремятся сгладить процесс трудоустройства для соискателя и помогают работодателю адаптировать внутренние процессы так, чтобы они не смущали кандидата. «У коммерческих агентств на рынке нет подобного опыта. Более того, в их работе важна скорость, поэтому бюрократические процессы пугают такие компании. Наше агентство создано с учетом этой специфики. Мы умеем работать с госсектором как на федеральном уровне, так и в регионах, знаем, как проходят эти процессы, как в них встроиться и ускорить их»,— объясняет заместитель гендиректора платформы «Россия — страна возможностей», директор Департамента по карьерному развитию участников конкурсов и проектов Алексей Первенцев.

Впрочем, агентство не ограничивается работой с государством и готово подобрать работников для малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей. Такая опция удобна для компаний с неразвитой HR-структурой.

Эффективную работу кадрового агентства также обеспечивает массив аналитики, которую собирает платформа «Россия — страна возможностей» в рамках исследований тенденций на рынке труда. Так, 28 апреля состоялась премия «Талантист» — ее получили самые привлекательные, по мнению россиян, работодатели России в целом по стране и в каждом из 13 значимых секторов экономики (здравоохранение, добыча и обработка, машиностроение, финансы и так далее). Премия стала крупнейшим исследованием в области бренда работодателя на рынке. Его проводили платформа «Россия — страна возможностей» совместно со стаффинговой группой ANCOR в январе—марте 2023 года. В опросе приняли участие 23 тыс. россиян, были представлены 600 крупнейших компаний с численностью персонала от 1 тыс. сотрудников. В рейтинг работодателей попало 380 организаций. Опрос в рамках премии «Талантист» позволил выявить ключевые критерии выбора работодателя, как и почему россияне меняют работу и что помогает компаниям удержать кадры. Выявленные тренды помогут государству и работодателям точнее реагировать на вызовы рынка труда и эффективно выстраивать кадровую политику в ближайшие годы.

Победитель второго сезона конкурса управленцев «Лидеры России», заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик: В 2019 году я стал победителем второго сезона конкурса управленцев «Лидеры России». До участия в конкурсе я занимал позицию первого заместителя генерального директора ПАО «МРСК Центра» — ныне «Россети Центр». После победы в конкурсе меня назначили на должность заместителя генерального директора ПАО «Россети» по операционной деятельности. 13 сентября 2021 года я был назначен заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Конкурс поддержал траекторию, которую я выбрал в тот момент, и подарил большой опыт, в том числе необходимый в дальнейшей управленческой работе, а также ощущение сопричастности с другими лидерами — умными, инициативными и неравнодушными людьми. Победа в конкурсе стала началом очень длинного, интересного и захватывающего пути, который не заканчивается по сей день. Два воспоминания, связанных с «Лидерами России», остались со мной на всю жизнь. В какой-то день мы поехали на «Гонку героев». Из-за снегопада и опасности лавины МЧС запретило проведение мероприятия. Всей командой мы стояли под снегом и буквально руками разворачивали автобус, чтобы ехать обратно. Валил снег, а мы, будучи знакомыми всего несколько дней, уже трудились как один общий организм на фоне раздающихся вдали взрывов спуска лавин. Все как один нервничали в ожидании результатов конкурса. Это действительно была незабываемый день. Второй момент — работа над заданиями от наставников. Помню, как всем командам за столами уже раздали задачи, а мы еще ждали, кто будет нашим наставником. И вдруг к нам выходит Сергей Владиленович Кириенко — это моментальная смена эмоций, осознание всей ответственности и азарта. Вот он, экзамен, где нужно показать максимум.

Финалист трека «Государственное управление» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», губернатор Саратовской области Роман Бусаргин: Я принимал участие в треке «Государственное управление» четвертого сезона конкурса «Лидеры России» (2021–2022 годы) и стал финалистом трека в Приволжском федеральном округе. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ На момент участия в конкурсе я занимал позицию вице-губернатора—председателя правительства Саратовской области. Для меня участие в «Лидерах России» — это очень полезный и интересный опыт. Конкурс помогает получить новые управленческие навыки, учит нестандартным подходам к решению сложных проблем и взгляду на них под другим углом. Это замечательная возможность пообщаться с коллегами из других регионов, поделиться опытом и перенять у них лучшее. Считаю, что эту школу необходимо пройти каждому руководителю для расширения кругозора и перспективного развития.

Победительница третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России», заместитель председателя правительства Архангельской области Олеся Старжинская: О конкурсе я узнала из новостей интернет-агентств. Подала заявку, потому что очень хотела проверить себя и, конечно же, победить. Участие в конкурсе «Лидеры России» стало для меня событием, с которого начались значимые изменения в моей профессиональной деятельности. Победа в этом проекте дала возможность попробовать силы на государственной службе. И все получилось. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ После полуфинала трека «Здравоохранение» меня пригласили на встречу с наставником — руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. Тогда я впервые лично общалась с человеком, которого до этого видела только по телевизору. Этот разговор запомнился. Очень мотивирующий момент. Во всем, что происходит в моем профессиональном развитии, я благодарна конкурсу «Лидеры России» и моему наставнику Михаилу Альбертовичу Мурашко. Он стал моим наставником и многому меня научил. Я очень благодарна. Сразу после конкурса Михаил Альбертович пригласил меня на работу — в моем случае сработал тот самый социальный лифт. Сегодня я могу точно сказать, что новые умения, навыки и знания, полученные мною в Министерстве здравоохранения, стали серьезным вкладом в мой профессиональный и личностный рост. Конкурс «Лидеры России» — это очень крутой нетворкинг. Люди, с которыми я начала взаимодействовать на площадке проекта, включая наставников, на текущий момент помогают и поддерживают меня, учат и наставляют, делятся своим личным и профессиональным опытом. Спасибо за это платформе «Россия — страна возможностей»!

Победительница первого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева: О конкурсе управленцев «Лидеры России» я узнала из выпуска новостей «Первого канала». Захотела принять участие в проекте и узнать, на каком уровне я нахожусь по сравнению с другими руководителями. Хотелось движения вперед и понимания того, на что я способна. Ни разу не пожалела, что отважилась нажать кнопку «Зарегистрироваться», но вместе с тем прекрасно понимаю тех, кто пока не решается это сделать. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Одно из моих самых ярких впечатлений от конкурса связано с решением одной из задач, которую мы с командой решали в ходе финала в Сочи. В ее основе — история ошибок, приведших к катастрофе космического корабля «Челленджер» при запуске. Все участники нашей команды были против варианта решения, предложенного мной. В итоге я уступила мнению большинства и отказалась от своей гипотезы. Дальнейшие события показали: это было фатальное решение. Эта ситуация послужила для меня хорошим уроком, который научил не поддаваться сомнениям и доверять своей интуиции, а также показал важность умения завоевывать доверие других людей, просить о помощи, убеждать поддержать предлагаемые решения. Благодаря «Лидерам России» я приобрела огромное количество добрых знакомых и хороших друзей на всю жизнь. Удостоверилась, что лучше быть, чем казаться. Прошла образовательную программу на средства выигранного гранта. Получила ценный опыт общения с наставником, которым для меня стал глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов. Попала в клуб «Эльбрус» и благодаря проекту «Обучающие экспедиции» оказалась на Камчатке, где получила от губернатора предложение войти в состав правительства Камчатского края. Сейчас в этом регионе курирую вопросы науки, образования, культуры, спорта и охраны памятников культурного наследия. Вот уже второй год я живу в самом лучшем месте на Земле, работаю в команде с очень интересными и классными коллегами и реализую масштабные проекты в рамках мастер-плана Петропавловска-Камчатского. Участие в конкурсе круто изменило мою жизнь и расширило горизонты возможностей. Желаю, чтобы у участников пятого сезона тоже все получилось!

Победительница третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России», уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова: На момент участия в конкурсе «Лидеры России» я являлась руководителем региональной автономной некоммерческой организации «Квартал Луи». Мы занимались помощью детям-сиротам, выпускникам интернатов и молодым людям с инвалидностью, создавали разные инфраструктурные проекты, которые помогали реализовываться ребятам с инвалидностью и после 18 лет жить самостоятельно, работать, учиться. После победы в конкурсе «Лидеры России» мне была предложена должность сенатора Совета федерации. Я вошла в состав комитета по социальной политике Совета федерации и продолжила работу там. А после окончания президентского кадрового резерва поступило следующее предложение от главы государства — на должность уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Участие в «Лидерах России» — полезный опыт, который помог определить мои возможности, получить экспертную оценку ресурсов, которыми я обладаю. По итогам диагностики эксперты предоставили конкретные рекомендации для дальнейшего развития. Конкурс дал возможность остановиться в потоке дел, проектов и понять, что тебе помогает в деятельности и, наоборот, что требует доработки. Задания, которые давались для командной работы, изначально вообще не соответствовали моему профилю. Они касались бизнеса, государственного управления — того, с чем мне не приходилось сталкиваться. Но я умею и люблю работать на благо людей. Социальное направление, помощь детям — это моя сильная сторона. И я дополняла своих коллег, которые хорошо ориентировались в бизнес-процессах и госуправлении. Дополняла своими знаниями о том, что нужно детям и семьям. То, что я могла им предложить, всегда актуально и касается каждого. Это в том числе помогло мне победить. Конкурс дает возможность выйти на другой уровень, попасть в другой круг общения. Моим наставником стал Максим Орешкин, у нас с ним было несколько встреч, где он меня консультировал, подсказывал, как лучше. На финальной встрече «Лидеров России» лекцию нам прочитал Михаил Мишустин. Конкурс подарил мне Нину Звереву, человека, который стал настоящим проводником в мир публичных выступлений. Она вела лекцию в качестве эксперта. А потом я подошла и задала свои накопившиеся вопросы, попросила о кураторстве. Как важно иногда иметь шанс просто задать вопрос и познакомиться. И конкурс «Лидеры России» такую возможность, безусловно, дает.

Победитель второго сезона конкурса управленцев «Лидеры России», вице-губернатор, заместитель председателя правительства по инвестиционной и экономической политике, министр экономического развития, туризма и внешних связей оренбургской Области Игнат Петухов: Конкурс «Лидеры России» — это не только возможность прокачать свои знания и компетенции. Ты попадаешь в круг реально неравнодушных людей, которые каждый день делают страну лучше. Тем, кто не победил с первого раза, скажу, что не нужно отчаиваться. Наоборот, нужно пробовать свои силы вновь и вновь. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Оренбургской области Фото: пресс-служба правительства Оренбургской области «Лидеры России» — это сообщество профессионалов. Каждый из нас может обратиться друг к другу за советом и помощью. Сейчас мы активно настраиваем процессы по развитию Оренбургской области и подбираем команду прошедших через конкурс «Лидеры России». Так делают многие регионы. Поэтому, посоветовавшись с коллегами, на встрече с президентом России Владимиром Путиным я предложил создать кадровое агентство на базе платформы «Россия — страна возможностей», которая дает дорогу в будущее людям со всей страны. Горжусь тем, что являюсь частью этой команды.

Победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», министр образования и науки Луганской народной республики Иван Кусов: Я участвовал в конкурсе «Лидеры России» несколько раз, в том числе когда работал заместителем губернатора города Севастополя. В четвертом сезоне, когда я участвовал в треке «Наука» и победил, работал в должности проректора по стратегическим коммуникациям Севастопольского государственного университета. Сейчас — министр образования и науки Луганской народной республики. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Опыт, безусловно, полезный. Подходы к оценке управленцев, принципы и критерии, по которым оценивают лидеров на конкурсе, отражают современный подход к кадровой политике руководства страны. Открытость, конкурентность, ценность образования и компетенций, проактивность, командная работа, патриотизм — этим пропитано все в конкурсе, и ты заряжаешься, когда участвуешь. Мне с самого начала хотелось победить, как и многим, но и само участие — это интересное приключение. Узнал о конкурсе в новостях, попробовал поучаствовать, видел истории успеха победителей, продолжал идти к цели, пока не удалось выиграть. Сам формат конкурса многому учит — быстрее и лучше проводить совещания, распределять задачи, переключаться с одного проекта на другой, не теряя фокуса, добиваться результата командой в установленный срок, несмотря ни на что. И, конечно, конкурс «Лидеры России» — это доступ в особое сообщество, где можно получить консультации у ведущих наставников или найти единомышленников с компетенциями и серьезным опытом.

Победитель третьего сезона конкурса «Лидеры России», заместитель руководителя секретариата заместителя председателя правительства Российской Федерации Федор Крошин: Поучаствовать в конкурсе «Лидеры России», как это часто бывает, меня позвал друг. Опыт, приобретенный за время участия в конкурсе, заключается в понимании, что Россия — это действительно страна возможностей. Участники конкурса подтверждают это каждый день, со многими из них мы крепко дружим. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, обращаясь к нам после финала конкурса «Лидеры России», произнес слова, которые мне запомнились, и я воспринял их как красный восклицательный знак после победы: «Вам представилась возможность двигаться вперед, важно и другим создавать такую возможность! Отбирая людей по компетенциям и навыкам, честно и открыто!» Сергей Владиленович говорил о том, что важно быть успешными, быть ролевой моделью, примером для детей, мотивировать их, делиться своими выводами и быть открытыми, транслировать принципы, правила лидеров следующему поколению. Я работаю в правительстве Российской Федерации под руководством своего наставника Дмитрия Чернышенко, с которым встретился благодаря конкурсу. Встретил людей, которые участвуют в конкурсах президентской платформы «Россия — страна возможностей», чтобы сделать свою страну лучше. Это заряжает меня энергией, идеями и верой в правильность нашего дела.

Победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», генеральный директор ООО «РЖД Терминал» Олег Николаев: Участие в таком конкурсе — это всегда исключительный опыт не только общения с разносторонними, яркими и опытными в различных областях людьми, но и решения неординарных задач. Это проверка себя, своих знаний и компетенций, проверка характера, уровня своих возможностей, в том числе коммуникативных. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ О «Лидерах России» узнал от коллег, которые участвовали в первом сезоне. Одним из ярких воспоминаний остается совместное с другими участниками конкурса решение задачи по устранению чрезвычайной ситуации с разливом химикатов в центре города Н — настолько реалистично организаторами была сымитирована ситуация ЧС и непрерывно возникающие проблемы при ее ликвидации. Опыт участия в конкурсе помогает мне до сих пор. Во-первых, это была проверка себя. Обратная связь всегда помогает фокусироваться на зонах возможного роста. Во-вторых, это новые интересные знакомства и полезные связи сообщества «Лидеров России» и клуба «Эльбрус», которые, безусловно, содействуют как личному росту, так и развитию твоей компании, страны. В-третьих, такой конкурс своего рода экспресс-курс по школе жизни. Полученный опыт от происходящих событий и приобретенные знания ты можешь не только сам применять на практике, но и делиться им с коллегами, знакомыми, передавать молодому поколению. Сейчас стартовал пятый сезон. Я всем рекомендую участвовать в конкурсе!

Победитель третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России», генеральный директор Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова Дмитрий Арсютов Опыт, который я получил, участвуя в конкурсе «Лидеры России», колоссальный. В первую очередь это возможность оценить свои навыки, компетенции, сравнить себя с сильнейшими управленцами страны. Самое главное — сделать вывод о своих базовых знаниях и составить быстрый и четкий план дальнейшего развития. Опираясь на коллег по конкурсу, теперь уже моих друзей, получить широкомасштабную поддержку, ценные советы, возможность выстраивания новых проектов. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Мне важно выводить себя из состояния равновесия, создавать новые вызовы, поэтому я решил участвовать в конкурсе «Лидеры России». На этой площадке собираются очень сильные, мотивированные профессионалы, которые в своих специальностях уже достигли больших высот, обладают глубокими знаниями и компетенциями. Соревнование с такими людьми еще больше повышает значимость победы и мотивирует на дальнейший рост. Участие в конкурсе помогло сориентироваться, куда двигаться дальше. А с другой стороны, мне хотелось показать самому себе, что уже имеющийся у меня опыт может стать хорошим подспорьем для дальнейшего карьерного роста, помощи людям, развития более серьезных навыков наставничества, взятия более ответственных рубежей. Опыт конкурса помог в осознании своих перспектив и помогает сейчас на моем посту руководителя самого крупного офтальмологического института в стране, где ежегодно выполняется более 300 тыс. операций.

Победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», исполняющий обязанности ректора Тихоокеанского государственного университета Юрий Марфин: В первую очередь я участвовал в конкурсе из любопытства. В научной среде этот конкурс известен чуть меньше, нежели в предпринимательском сообществе или государственном управлении. Мне стало любопытно узнать, что это за суперконкурс и чего я стою. Стимулом для меня стала возможность получить независимую оценку своих знаний и управленческих навыков. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Ярких воспоминаний о конкурсе много. В заочном этапе я участвовал расслабленно, выполнял задания по субботам, когда оставался один на работе. Первое волнение испытал, когда приехал на контрольное тестирование в Москву. Было бы досадно не подтвердить на нем свои знания. Это мне запомнилось. Еще один волнительный момент был на суперфинале. Конкурс очень серьезный, и я отдавал себе отчет в компетенциях других участников. Недостойных там точно нет. Каждый легко мог войти в сотню победителей. Когда оглашали победителей и Сергей Кириенко вручал награды, я сидел как на иголках, потому что появился азарт к победе. А самое приятное воспоминание — это люди, с которыми я общался за конкурсным столом. Особенно в рамках трека «Наука», который мне ближе всего. С ними можно обсудить общие проблемы, интересные ходы, которые можно использовать в управленческой деятельности, рассказать о своих успехах, зная, что тебя точно оценят.

Победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», заместитель губернатора ХМАО — Югры Азат Ислаев: О конкурсе узнал случайно, увидев рекламу в социальных сетях. До окончания приема заявок оставалось буквально пару часов, но несмотря на это, быстро принял решение участвовать. Хотел проверить, насколько конкурентоспособен среди лучших управленцев страны. Понимал: участники конкурса имеют высокий уровень подготовки, хотелось себя испытать. В конкурсе получил много возможностей, в первую очередь это сообщество лидеров, новый круг знакомств, возможность личного развития. Сегодня мы общаемся с лучшими руководителями страны из разных областей государственного управления, бизнеса, науки. Участие в конкурсе — это еще и выход из зоны комфорта. Будучи руководителем, я столкнулся с определенными сомнениями, ведь среди участников были и сотрудники, и подчиненные — не хотелось ударить в грязь лицом. Но результат превзошел самые смелые ожидания. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Самое яркое воспоминание, связанное с участием в конкурсе,— это, безусловно, встреча с президентом России Владимиром Путиным. Сама атмосфера, уникальная возможность прямого диалога с президентом, возможность узнать лидера страны, рассказать о себе, результатах в работе, задачах на будущее. Рассказал президенту о своем жизненном пути, о работе в Республике Татарстан, на Дальнем Востоке, сегодня уже в Ханты-Мансийском округе, в условиях Западной Сибири и Севера. Самый главный опыт, который я приобрел,— это понимание, что, несмотря на достигнутые результаты, не нужно останавливаться, нужно двигаться дальше — к новым целям, испытывать себя, добиваться высот. Это делает внутренне сильнее. Я в очередной раз убедился, что готов к более амбициозным задачам. Все возможно, и ограничения, которые есть, находятся только в нас самих. «Лидеры России» — это серьезное испытание. Здесь ты находишься в условиях непривычных сценариев и получаешь объективную оценку своих компетенций и навыков, доказывая, что можно идти дальше и развиваться. Конкурс позволил получить наставника: им стал вице-премьер правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Фактический переход на более значимую должность, возможность расширения круга обязанностей, масштабности задач. А также возможность продолжить обучение в одном из лучших вузов страны с помощью гранта, который я выиграл по результатам конкурса.

Диана Галиева