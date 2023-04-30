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Коммерсантъ FM
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В Госдуму внесен законопроект о распределении студентов-бюджетников

Госсовет Татарстана предложил обязать студентов-бюджетников отработать три года по распределению, при отказе — возмещать государству расходы на обучение. Соответствующие поправки к ФЗ «Об образовании в РФ» внесены в Госдуму и зарегистрированы 27 апреля. В качестве обоснования авторы указывают на острую потребность с конца 2022 года в кадрах на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Прием граждан в образовательные организации за счет бюджетных средств осуществляется при условии заключения соглашения о дальнейшем трудоустройстве выпускника по распределению согласно получаемой им квалификации, говорится в поправках к ФЗ. Срок трудовой деятельности выпускника по распределению составляет три года, в случае отказа выпускника от трудоустройства по распределению стоимость обучения подлежит возмещению в соответствующий бюджет.

«Настоящий законопроект позволит гарантированно обеспечить молодых специалистов работой согласно полученной квалификации на срок не менее трех лет по завершении обучения, что, в свою очередь, будет способствовать кадровому обеспечению предприятий ОПК и приоритетных отраслей экономики нашей страны»,— говорится в пояснительной записке. На сегодняшний день потребность в кадрах ОПК составляет около 5,5 тыс. человек, отмечается в документе.

В ноябре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что гособоронзаказ (ГОЗ) в 2023 году будет увеличен в 1,5 раза, что позволит обеспечить войска вооружением и техникой на 97%. В марте этого года президент Владимир Путин заявил, что дефицит кадров в ОПК мешает выполнять ГОЗ.

Мария Федотова

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