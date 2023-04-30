Пожар в автокомплексе в центре Тулы потушен

Пожар на площади 1,4 тыс. кв. м в автокомплексе в центральной части Тулы потушен. Открытое горение ликвидировано в 20:21, сообщает региональное МЧС. Пострадавших нет, здание выгорело полностью, сообщает ведомство.

Информация о пожаре в здании по адресу проезд Тимирязева поступила в 18:15, пожарные прибыли на место в 18:18. От МЧС его тушили 32 человека и 9 единиц техники. «Причина пожара устанавливается»,— сообщает региональное МЧС.

По предварительным данным, на которые ссылается «Интерфакс», площадь пожара составляла 1,4 тыс. кв. м. Согласно открытым источникам, по адресу, где произошел пожар, располагается автокомплекс.

Мария Федотова