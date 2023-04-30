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Коммерсантъ FM
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Босфор закрыт для судоходства из-за аварии сухогруза

Пролив Босфор временно закрыт для прохода судов из-за поломки двигателя 94-метрового сухогруза Ilyas Konan, который следовал из России в турецкий порт Коджаэли, сообщает NTV со ссылкой на заявление управления береговой охраны Турции.

Как сообщило ведомство, решение приостановить судоходство было принято в 18:00 по местному времени (совпадает с московским). Ilyas Konan было доставлено с помощью буксиров к стоянке Ахыркапы, движение судов через Босфор планируется возобновить в 21:20, передает NTV. По состоянию на 21:55 о возобновлении судоходства через пролив не сообщалось.

Эрдни Кагалтынов

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