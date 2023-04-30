Российская компания BI.ZONE отрицает факт взлома хакерами

Российская компания в сфере цифровой безопасности BI.ZONE отрицает информацию о том, что хакеры взломали ее инфраструктуру. В компании подчеркнули, что рисков для компании и ее клиентов нет. Ранее команда хакеров DumpForums заявила в Telegram о взломе BI.ZONE и опубликовала, как утверждается, базу данных клиентов компании.

«Опубликованные в канале скриншоты — это виртуальная машина на внешнем хостинге, на которой размещаются веб-страницы сайтов наших конференций. Данная виртуальная машина никак не связана с инфраструктурой BI.ZONE. Поэтому нашим клиентам ничего не угрожает»,— говорится в заявлении российской компании в Telegram.

Пресс-служба BI.ZONE добавила, что компания ведет расследование инцидента и планирует опубликовать его результаты с детальным разбором.

BI.ZONE является дочерней компанией Сбербанка, которая позиционирует себя как компания по управлению цифровыми рисками. На сайте BI.ZONE говорится, что компания помогает безопасно развивать бизнес в интернете.

Хакерская группа DumpForums ранее заявляла, в частности, о взломе сайта Минстроя РФ. Хакеры поменяли заголовок сайта министерства на лозунг с украинским приветствием и сообщили, что вся база данных, размещенная на сайте, была экспортирована. Позднее Минстрой сообщил об отсутствии угроз для персональных данных пользователей.

Эрдни Кагалтынов