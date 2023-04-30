Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российская компания BI.ZONE отрицает факт взлома хакерами

Российская компания в сфере цифровой безопасности BI.ZONE отрицает информацию о том, что хакеры взломали ее инфраструктуру. В компании подчеркнули, что рисков для компании и ее клиентов нет. Ранее команда хакеров DumpForums заявила в Telegram о взломе BI.ZONE и опубликовала, как утверждается, базу данных клиентов компании.

«Опубликованные в канале скриншоты — это виртуальная машина на внешнем хостинге, на которой размещаются веб-страницы сайтов наших конференций. Данная виртуальная машина никак не связана с инфраструктурой BI.ZONE. Поэтому нашим клиентам ничего не угрожает»,— говорится в заявлении российской компании в Telegram.

Пресс-служба BI.ZONE добавила, что компания ведет расследование инцидента и планирует опубликовать его результаты с детальным разбором.

BI.ZONE является дочерней компанией Сбербанка, которая позиционирует себя как компания по управлению цифровыми рисками. На сайте BI.ZONE говорится, что компания помогает безопасно развивать бизнес в интернете.

Хакерская группа DumpForums ранее заявляла, в частности, о взломе сайта Минстроя РФ. Хакеры поменяли заголовок сайта министерства на лозунг с украинским приветствием и сообщили, что вся база данных, размещенная на сайте, была экспортирована. Позднее Минстрой сообщил об отсутствии угроз для персональных данных пользователей.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...