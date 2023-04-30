Третьяковка возвращается к штатному режиму работы после проверки сообщения о минировании

В Москве из-за сообщения об угрозе взрыва эвакуировали посетителей и сотрудников Третьяковской галереи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва Третьяковской галереи. В целях безопасности посетители и сотрудники были эвакуированы»,— рассказал собеседник ТАСС.

Здание галереи и прилегающей территории проверили на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ, передает ТАСС. После осмотра в здании ничего не обнаружено, сообщил персонал музея. «С 17:30 галерея начнет работать в штатном режиме»,— пишет Telegran-канал Mash.

Мария Федотова