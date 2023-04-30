В Москве запустили первого в России робота-уборщика

На улицах Москвы тестируются роботы, выполняющие работу людей, первым в России в столице в сопровождении оператора заработал робот-уборщик «Пиксель». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. До этого, в марте, прошел тестирование робот-охранник, также в столице можно попробовать блины от вендингового аппарата «Блиндозер», который сам их выпекает.

«Пиксель» разработан московской компанией «Автономика» совместно с белорусскими партнерами. «Робот-уборщик может делать влажную уборку и подметать тротуары в течение 16 часов. У него сменное навесное оборудование — это позволяет использовать робота круглый год»,— сообщил господин Собянин.

Робота-охранника создала компания «Гумич», он прошел пилотное тестирование в технопарке «Нагатино». «Он может патрулировать разные объекты по заданному маршруту и передавать изображения на пункт контроля, сигнализируя о нарушениях»,— рассказывает столичный мэр.

«Блиндозер» — первый в мире вендинговый аппарат, который выпекает блины на глазах у потребителя, выиграл конкурс «Новатор Москвы» в 2021 году. «Блиндозер» сам контролирует сроки годности всех ингредиентов, отмечает Сергей Собянин.

Всего в столице работает 112 инновационных компаний и стартапов в области робототехники.

Как развивается робототехника в России, можно было оценить на технологическом форуме осенью 2022 года.

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Мария Федотова