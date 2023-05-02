Бизнес «позеленел» от усилий

Реализация природоохранных проектов давно уже не «модный тренд», а жизненная необходимость, особенно в рамках устойчивого развития, принципов которого придерживаются уральские предприятия. Несмотря на геоэкономические изменения, игроки рынка продолжают инвестировать в экологические проекты миллиарды рублей. Эксперты считают, что сохранение приверженности компаний «зеленым» стратегиям — сигнал, в том числе для общества, что жизнь продолжается, а культура ведения бизнеса и уровень ответственности не снижаются, несмотря на все сложности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уральские компании в 2022 году потратили более 8 млрд рублей на строительство и реконструкцию природоохранных объектов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Уральские компании в 2022 году потратили более 8 млрд рублей на строительство и реконструкцию природоохранных объектов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Снижая экологические риски

Крупные компании предпочитают работать с «зеленой» повесткой в нескольких направлениях. В первую очередь они уделяют внимание производственной экологии — формированию экономики замкнутого цикла, ресурсосбережению, сокращению выбросов и переработке отходов. Другим направлением являются профильные акции и активности на территориях присутствия, а также экопросвещение как сотрудников предприятий, так и местных жителей. Без внимания к этим темам, утверждают игроки рынка, невозможно развивать производство, проводить модернизацию и в целом говорить об устойчивости бизнеса в долгосрочной перспективе. «Возможно, природоохранные проекты не всегда заметны местным жителям и даже сотрудникам, здесь необходимо проводить просветительскую работу. Однако в случае негативных для экологии событий репутация компании обязательно пострадает, причем за брендом надолго закрепится имидж грязного, неэкологичного, опасного. То есть работать с экологическими рисками выгодно и для имиджа в том числе, хотя это далеко не первоочередная причина»,— пояснил заместитель генерального директора Трубной металлургической компании (ТМК) по маркетингу, куратор деятельности компании в области устойчивого развития Владимир Оборский.

О масштабах ответственности бизнеса за негативное воздействие на окружающую среду говорит размер инвестиций на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. По данным Свердловскстата, в 2022 году на новое строительство, расширение и реконструкцию природоохранных объектов было потрачено более 8 млрд руб., что превышает 2% от общего объема инвестиций в основной капитал организаций Свердловской области. Основным источником были собственные средства компаний (84,4%).

Из-за геополитических и экономических изменений, а также необходимости перехода на собственные технологические решения появилось мнение, что природоохранные и восстанавливающие инвестиции «непроизводительны». Вместо них некоторые эксперты советуют бизнесу и государству отказаться от «избыточных и необоснованных требований» в обмен на инвестиции в модернизацию и развитие производств. «Природоохранные инвестиции необходимы для того, чтобы гарантировать долгосрочное функционирование производства,— возразил Владимир Оборский.— Например, переход на более экологичную смазку при прокатке труб сокращает расходы на нейтрализацию отработанной смазки. Собственная энергогенерация с системой утилизации попутного тепла снижает косвенные выбросы парниковых газов и обеспечивает энергетическую независимость производства. Сортировка и переработка шлаков позволяет перевести отходы в категорию побочной продукции и реализовать их строительным компаниям».

В своей стихии

Несмотря на общероссийскую тенденцию по сокращению расходов на природоохранные проекты, вопрос управления экологическими рисками для предприятий Свердловской области не утратил своей значимости. Для многих участников рынка следование принципам устойчивого развития, в частности, снижение негативного воздействия на окружающую среду, является сознательной системной работой, которую компании не просто ведут на протяжении многих лет, но и закладывают в основы своей деятельности.

На предприятиях «Полиметалла» уже много лет действует система экологического менеджмента, в которую включен каждый сотрудник. Как пояснили в Уральском филиале компании, экологический менеджмент предусматривает не только регулярный мониторинг, но и меры по снижению воздействия на окружающую среду на всех этапах. Например, при проектировании и строительстве производственных объектов применяются современные экологические стандарты, а на действующих производствах внедряются передовые наработки. Так, на дочернем предприятии «Золото Северного Урала» для очистки воды используется установка обратного осмоса. При проведении геологоразведки в лесах «Полиметалл» использует компактные малогабаритные буровые станки, позволяющие получать материал для исследований без вырубки деревьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Формирование экономики замкнутого цикла на предприятиях начинается с внедрения оборотного водоснабжения

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Формирование экономики замкнутого цикла на предприятиях начинается с внедрения оборотного водоснабжения

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ежегодно предприятия инвестируют миллиарды рублей в природоохранные проекты. Это существенно снижает нагрузку на экологию. Так, выбросы «Евраза» в атмосферу с 2001 года сократились на 38%. На 23% уменьшился объем сбросов в водные объекты. Для этого на «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» («Евраз НТМК») и «Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат» («Евраз КГОК») ведется планомерная модернизация оборудования с учетом всех экологических требований. Реализуются мероприятия в рамках федерального проекта «Чистый воздух», которые уже позволили снизить выбросы загрязняющих веществ на 20% относительно уровня 2017 года.

В подразделениях устанавливаются новые аспирационные системы, проводится реагентная обработка оборотных циклов водоснабжения, используется биологическая очистка стоков. На «Евраз НТМК» после выполнения мероприятий по улучшению качества производственных стоков показатели концентрации загрязняющих веществ в 2020–2022 годах снизились на 16–59%. В Качканаре благодаря строительству новых насосных установок и перехвату дренажных вод на хвостохранилище удастся снизить забор свежей воды из Нижне-Качканарского водохранилища на 11 млн кубометров в год. «Мы продолжим программу энергоэффективности, которая позволяет снижать использование природного газа и переходить на использование вторичных видов топлива, что значительно уменьшает выбросы парниковых газов»,— добавил директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.

ТМК в 2022 году на 2,5% снизила удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, на 3,3% сократила валовый сброс в водные объекты. «В ближайшие годы объемы производства продолжат расти, будет расширяться номенклатура выпускаемой продукции. При этом мы рассчитываем на дальнейшее снижение динамики негативного воздействия на окружающую среду»,— рассказали в компании.

Чтобы минимизировать воздействие на климат и перейти к разумному потреблению топливно-энергетических ресурсов на производственных площадках, ТМК заменила мартеновские печи на электросталеплавильные, сократив тем самым выбросы парниковых газов. В 2022 году эффект сокращения эмиссии парниковых газов составил более 50 тыс. тонн СО2-эквивалента. Модернизация водогрейного котла с заменой труб конвективной поверхности нагрева на Северском трубном заводе (СТЗ) позволила сократить расход природного газа на 880 тыс. кубометров, и, как следствие, сократить выбросы парниковых газов на 1,6 тыс. тонн CO2-эквивалента. В 2022 году на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ) завершилась модернизация термомощностей в трубоволочильных цехах — с переходом на новые технологии термическая обработка труб стала более эффективной, что позволило сэкономить электроэнергию, природный газ и пар.

Замыкая круг

Формирование экономики замкнутого цикла также отвечает принципам ESG-стратегии. Хотя цикличных компаний в России пока еще мало, бизнес стремится внедрять хотя бы элементы такой экономики, чтобы сэкономить средства, снизить риски, связанные с поставками материалов, уменьшить затраты на ресурсы и удовлетворить запрос потребителей на экологическую осознанность.

Для ТМК построение экономики замкнутого цикла — внедрение оборотного водоснабжения, раздельный сбор и переработка отходов, повторное использование ресурсов и другие решения — один из приоритетов в производственной практике. «У нас организовано оборотное водоснабжение, его уровень по компании в среднем составляет около 96%. Это означает, что только 4% воды мы забираем извне. Соответственно, минимизируются сбросы отработанной воды»,— отметил Владимир Оборский. На ПНТЗ работает современный комплекс системы водопользования «AQA Генезис». Каждый час он забирает более 1,5 тыс. кубометров воды, которая используется для отделки продукции, гидросмыва, охлаждения ключевых агрегатов трубопрокатного цеха. После этого вода проходит многоуровневую очистку и возвращается обратно в цех, а все отходы утилизируются на специальном предприятии в Свердловской области.

Помимо этого, технология производства продукции ТМК основана на циркулярных принципах, так как основным сырьевым ресурсом для производства является металлолом, использование которого позволяет снизить экологическую нагрузку на рудные месторождения и значительно сократить выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду по сравнению с предприятиями полного цикла, где используется первичное сырье. «Такой подход также повышает нашу независимость от внешних поставщиков продуктов и сервисов: сырья, услуг по очистке и утилизации отходов, организаций, управляющих водными ресурсами. Кроме того, он несет прямой экономический эффект»,— пояснил господин Оборский.

Предприятия «Евраза» на Урале ежегодно работают над вопросом повторного использования образующихся отходов. «Образующиеся в прокатном и сталеплавильном производстве скрап и окалина используются в процессе производства ванадиевого шлака в конвертерном цехе. Прокатная окалина предварительно окусковывается на брикетировочной установке. Сталеплавильные шлаки проходят первичную переработку на шлакоразделках, где производится дробление шлака и извлекаются металловключения, которые далее реализуются сторонним переработчикам»,— рассказал Сергей Сергеев.

Компания также нацелена на переход на замкнутые циклы водоснабжения. Водоохранная программа «Евраз НТМК» предполагает техническое перевооружение грязных оборотных циклов отделения непрерывной разливки стали, вакууматоров, колесобандажного цеха и цеха проката широкополочных балок. Это приведет к увеличению использования оборотной воды в замкнутом цикле. Вторым этапом планируется реконструкция чистых оборотных циклов комбината и грязного оборотного цикла рельсобалочного и крупносортного цехов с дальнейшей ликвидацией сбросов.

Опора на ESG

По словам председателя комиссии Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) по устойчивому развитию и ESG-повестке Дмитрия Суховерхова, предприятия не отказываются от «зеленых» принципов, «понимая, что качественное управление с учетом факторов ESG помогает быть более устойчивыми в любые времена». «ESG-повестка сейчас играет важную роль для стратегического развития компаний. По опыту предыдущих лет видно, что реализация инициатив по этому направлению уже помогла бизнесу более гибко реагировать на новые вызовы. То есть компании, применяющие ESG-стратегии, являются более устойчивыми в среднесрочной и долгосрочной перспективе»,— пояснил он.

Его позицию поддерживает Владимир Оборский, который считает, что «следование концепции устойчивого развития — это не мода, а планомерная, непрерывная работа, нацеленная на достижение определенных целей».

То, что компании продолжают придерживаться принципов ESG, считают эксперты, является своеобразным сигналом не только для акционеров и инвесторов, но и для обычных людей, что, несмотря на происходящее, культура ведения бизнеса и уровень ответственности предприятий не снижаются. Это важно, поскольку, по результатам опроса, приведенным господином Суховерховым, в 2022 году для 92% россиян то, что компании в своей работе придерживаются ESG-принципов, было решающим фактором при выборе работодателя. А более 50% говорят, что готовы приобретать товары только у социально-ответственных компаний.

Анастасия Реутова