Повестка устояла

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Насыщенный событиями 2022 год, казалось, должен был переменить взгляды бизнеса, государства и общества на принципы ESG, отодвинув их на задний план. Ведь развитие «зеленой» повестки стимулировали западные компании, с которыми сотрудничал крупный российский бизнес.

Однако реальность такова, что Азия, в сторону которой сейчас смотрят отечественные компании, ничуть не уступает Европе по объему ESG-требований. Напротив, восточные страны активно внедряют «зеленые» стандарты. В результате, даже на их фоне Россия по-прежнему в числе отстающих. Это доказывает, что тема устойчивого развития не будет заморожена. Кроме того, российское общество уже подхватило тренд и пусть еще не до конца разобралось в нем, но уже имеет общие представления и активно предъявляет их компаниям, ожидая от бизнеса бережного отношения к окружающей среде, использования и производства экологически чистых продуктов, проявления социальной ответственности перед работниками и жителями территорий присутствия.

ESG-повестка вопреки всем убеждениям и прогнозам доказала, что остается «темой вне политики». И хоть часть российского бизнеса по-прежнему рассматривает «зеленую» экономику и инвестиции в достижение углеродной нейтральности как дополнительное финансовое бремя, именно преданность принципам устойчивого развития стали опорой для многих компаний, ярким признаком того, что, несмотря на трудности, они развиваются, ответственно относятся к своему делу и готовы поддерживать своих сотрудников.

Конечно, нам предстоит еще долгий путь длиной в несколько десятилетий. Нужно будет решать такие проблемы, как недостаток финансирования, доступ к необходимым для экологичного развития страны технологиям, законодательство, которое дает большой простор для гринвошинга, и многие другие. Но главным вопросом, который до сих пор остается открытым и с которым нам нужно определиться,— когда ESG перестанет быть декларируемыми принципами и станет неотъемлемой и главное естественной частью повседневной жизни.

Анастасия Реутова