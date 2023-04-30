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Папа римский встретился с украинскими беженцами

Папа римский Франциск в рамках трехдневного визита в Венгрию встретился в Будапеште с беженцами, среди них было много украинцев. Об этом сообщило агентство Reuters.

Встреча прошла в церкви Святой Елизаветы, в ней приняли участие 600 человек. Еще около 1000 собрались на площади. Папа Римский выслушал беженцев. Кроме того, понтифик призвал венгров проявить милосердие и в духе святого Стефана, особо почитаемого в стране, не отказывать в помощи мигрантам и беженцам.

«Память о полученной любви возрождает надежду и вдохновляет людей отправиться в новый жизненный путь. Даже среди боли и страданий, как только мы получили бальзам любви, мы находим мужество, необходимое для того, чтобы продолжать двигаться вперед. Мы находим в себе силы верить, что не все потеряно и что возможно другое будущее»,— сказал Франциск в обращении к собравшимся.

Ранее сегодня в рамках визита в Венгрию папа Римский встретился с митрополитом Будапештским и Венгерским Иларионом, который до июня 2022 года руководил отделом внешних церковных связей Московского патриархата.

Анастасия Ларина

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