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Папа римский встретился с епископом РПЦ Иларионом

Папа римский Франциск встретился с митрополитом Будапештским и Венгерским Иларионом, сообщил France24. Встреча прошла во время визита понтифика в венгерскую столицу. До июня 2022 года митрополит Иларион (Алфеев) руководил отделом внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

Папа Франциск (слева) и митрополит Иларион

Папа Франциск (слева) и митрополит Иларион

Фото: Reuters

Папа Франциск (слева) и митрополит Иларион

Фото: Reuters

Сообщается, что папа римский и митрополит Иларион беседовали около 20 минут. Понтифик назвал встречу сердечной. Деталей разговора телеканал не раскрыл.

7 июня Синод Русской православной церкви освободил митрополита Илариона от руководства ОВЦС Московского патриархата. Позднее Иларион сообщил, что его отправили в отставку в связи с изменениями в общественно-политической ситуации.

Детали отставки Илариона — в материале «Ъ» «Московская отповедь».

Григорий Лейба

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