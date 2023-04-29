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Коммерсантъ FM
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Зеленский пообещал новые санкции против ВПК РФ и «мощные шаги» для создания трибунала

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что в отношении физлиц и юрлиц, работающих на военно-промышленный комплекс России, готовится новый пакет санкций. Кроме того, он пообещал «мощные шаги» для создания трибунала против России.

«Готовим и новые санкционные решения в отношении лиц и компаний, работающих на ВПК террористов, и иностранных субъектов, чьи поставки помогают России продлевать эту агрессию. В скором времени эти наши решения будут обнародованы»,— заявил господин Зеленский, запись его видеообращения опубликована в Telegram.

«Мы готовим несколько важных, мощных шагов, чтобы больше консолидировать партнеров и дать больше энергии для создания трибунала по преступлению российской агрессии»,— также сообщил президент Украины.

Создание трибунала для расследования действий России в ходе военного конфликта на Украине предложила в ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Эту идею поддержали США. По мнению американских властей, трибунал должен регламентироваться законодательством Украины. В Кремле говорили, что подобный трибунал не будет считаться легитимным.

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