На территории «Мотовилихинских заводов» произошло возгорание

В Перми возник пожар на территории оборонного холдинга «Мотовилихинские заводы». Фотографии возгорания публикуют пермские соцсети. Дым с территории завода виден с разных точек Перми.

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В МЧС сообщили, что сообщение о загорании на территории ПАО «Мотовилихинские заводы», поступило в 20 часов 08 минут. По прибытии к месту было установлено, что происходит горение трансформаторной будки. На тушение пожара привлекались силы и средства от МЧС России в количестве 37 человека и 10 единиц техники. Предварительная площадь пожара 10 квадратных метров.

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«Сегодня на территории предприятия произошло возгорание на трансформаторной подстанции. Специалистами МЧС, выехавшими на место, возгорание оперативно локализовано» - сообщили в пресс-службе ПАО «Мотовилихинские заводы».

Трансформаторная станция принадлежит котельной ВК-2 (дочернее общество МЗ - ООО «Тепло-М»). По данным источников, на энергоснабжении котельной пожар не оказал влияния.

Единственный в стране производитель реактивных систем залпового огня ПАО «Мотовилихинские заводы» находится в процедуре конкурсного производства с 2018 года. На момент ее введения реестровая задолженность предприятия составляла около 17,6 млрд руб. Производственная деятельность машхолдинга сосредоточена в его дочерних структурах: изготовлением вооружений занимается ЗАО «Специальное конструкторское бюро», а остальной продукции — ООО «Мотовилиха – гражданское машиностроение». Имущественный комплекс ПАО выставлен на торги.