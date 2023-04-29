РФС отменил штраф тренеру «Торпедо» Клотету, который назвал арбитра «клоуном»

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отменил штраф тренеру «Торпедо» Жозепу Клотету, сообщила пресс-служба РФС. Дисквалификация специалиста осталась в силе. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС применил санкции к тренеру после матча 23-го тура «Торпедо» — «Спартак», в ходе которого господин Клотет допустил оскорбительное поведение в адрес главного арбитра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Клотет

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Жозеп Клотет

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Инцидент произошел в концовке первого тайма. После того, как «Спартак» реализовал пенальти в ворота «Торпедо», Жозеп Клотет возмутился судейством и, по данным «Матч ТВ», назвал главного арбитра Павла Шадыханова «клоуном». Тот одиннадцатиметровый был третьим за игру (все три назначили в ворота «Торпедо»).

Арбитр показал испанскому специалисту прямую красную карточку. Позднее, 19 апреля, КДК назначил ему двухматчевую дисквалификацию и 200 тыс. рублей штрафа. Господин Клотет оспорил все санкции в апелляционной комиссии.

«Удовлетворить жалобу главного тренера ФК «Торпедо Москва» г. Москва Клотета Руиса Жозепа на решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 19 апреля 2023 года частично… Дисквалифицировать на 2 матча Чемпионата России»,— решила комиссия.

Один матч «Торпедо» в связи с назначенной дисквалификацией господин Клотет уже пропустил. Тренер не присутствовал на скамейке во время игры «Торпедо» против «Химок» (2:4) в 24-м туре РПЛ. Обойтись без наставника «автозаводцам» придется и в матче 25-го тура против «Сочи» 30 апреля.

Григорий Лейба