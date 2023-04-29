В Карасунском округе Краснодара на 2,5 месяца ограничат движение из-за работ на теплосетях

В Карасунском округе Краснодара проведут обновление 1,3 км теплосетей. В связи с этим с 12 мая по 31 июля на нескольких участках ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

«Необходимо работать на опережение и ремонтировать инженерные сети заранее. В этом году будет проделана большая работа по их обновлению. Это поможет снизить риск аварийных отключений горячей воды и тепла в дальнейшем»,— отметил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Строчун.

По улице 1-й Заречной специалисты «Краснодартеплоэнерго» уложат 600 м новых инженерных сетей. На улице Пашковской, которая переходит в улицу Восточную, появится новая труба длиной 700 м. Ее диаметр увеличат на 100 мм. Параллельно в рамках инвестпрограммы будут вестись работы на улице КИМ.

Для проведения реконструкции сетей с 12 мая по 31 июля ограничат движение транспорта по улицам 2-я Заречная (от ул. Онежской до 1-го Онежского проезда) и Пашковская (от ул. Восточной до ул. Трамвайной). Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Всего в этом году в Краснодаре планируют заменить около 10 км тепловой изоляции. После завершения реконструкции теплосетей ресурсники восстановят дороги и выполнят благоустройство прилегающих территорий.

Татьяна Ручкина

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