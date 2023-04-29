Во время атаки на нефтебазу в Севастополе в Крыму сбили два дрона

В Крыму сбили два беспилотника. Это произошло параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале. Он уточнил, что один беспилотник был сбит силами ПВО, второй подавлен средствами РЭБ.

«Жертв и разрушений нет. Прошу всех соблюдать спокойствие. Доверяйте только проверенным источникам информации»,- написал Сергей Аксенов.

Утром 29 апреля беспилотники атаковали нефтебазу в Казачьей Бухте Севастополя. Из-за попадания дронов повредились четыре цистерны. Площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м. Для тушения к месту прибыл пожарный поезд.

Татьяна Ручкина

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