В Белгородской области мобилизованный покончил с собой

В городе Алексеевка Белгородской области умер 47-летний Илья Б., мобилизованный из города Сланцы Ленинградской области. РБК со ссылкой на два источника в полиции и Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщают, что мужчина покончил с собой.

Тело военнослужащего было найдено вечером 27 апреля в овраге в районе улицы Колхозная. «Мужчина, находясь в городе Алексеевка, ушел в отдаленный овраг и привел в действие гранату»,— пишет «Осторожно, новости».

Погибший служил в 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. До мобилизации мужчина занимался грузоперевозками и был учредителем нескольких фирм в этой сфере.

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